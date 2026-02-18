Dinamo Kiev, anunț despre Blănuță Ce a spus antrenorul echipei ucrainene despre viitorul atacantului dorit de „câinii” din Liga 1
Blănuță nu va ajunge la Dinamo până la vară. Rămâne la Kiev Fotomontaj GOLAZO.ro
Dinamo Kiev, anunț despre Blănuță Ce a spus antrenorul echipei ucrainene despre viitorul atacantului dorit de „câinii” din Liga 1

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 15:55
  • Vladislav Blănuță, 24 de ani, a fost curtat în această iarnă de Dinamo București. 
  • Igor Kostyuk, antrenorul lui Dinamo Kiev, a dezvăluit presei locale ce se întâmplă cu atacantul român după cantonamentul din Antalya. 

Vladislav Blănuță a fost contestat din prima clipă în Ucraina. Cum s-a transferat de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, a devenit ținta ultrașilor alb-albaștri, după ce s-a aflat că postase mesaje pro-ruse în timpul războiului. Fiind amenințat cu moartea.

Dinamo l-a vrut pe Blănuță în ianuarie

În cele din urmă, situația s-a liniștit, el a rămas la clubul kievean, dar a jucat puțin în prima parte a sezonului, cu un singur gol în toate competițiile, și speculațiile că ar putea fi cedat în această iarnă au reapărut.

Dinamo a încercat să-l transfere, a negociat, au vorbit despre Blănuță și președintele Andrei Nicolescu, și directorul sportiv Cosmin Mihalescu.

303 minute
a jucat Blănuță în 10 meciuri la Dinamo Kiev în toate competițiile. A înscris un singur gol, în Cupa Ucrainei

Antrenorul lui Dinamo Kiev: „Blănuță are contract, e jucătorul nostru”

Un reporter de la site-ul local Tribuna.com a încercat să discute cu antrenorul lui Dinamo Kiev, să descopere ce se întâmplă cu Blănuță în viitorul apropiat.

Atacantul în vârstă de 24 de ani nu lipsise din cantonamentul făcut de campioana Ucrainei în Antalya.

Răspunsul lui Igor Kostyuk, lapidar, fără să intre deloc în detalii.

Blănuță, la antrenamentul lui Dinamo Kiev Foto: Instagram Blănuță, la antrenamentul lui Dinamo Kiev Foto: Instagram
Blănuță, la antrenamentul lui Dinamo Kiev Foto: Instagram

„Este jucător al echipei noastre, are contract cu Dinamo Kiev, e alături de echipă și se pregătește pentru reluarea campionatului”, a declarat tehnicianul.

Reporterul a insistat: „Au fost zvonuri că se transferă, că nu vă place de el…”.

Kostyuk a închis discuția repetând: „Are contract cu clubul nostru”.

Blănuță a jucat la două echipe. Poate ajunge la Dinamo în vară

UEFA avertizase însă că Dinamo l-ar putea lua doar în vară, la sfârșitul sezonului.

Vârful a evoluat deja în actuala stagiune la două formații. Și pentru FCU Craiova, și pentru Dinamo Kiev.

Blănuță ar putea părăsi Ucraina doar dacă i se reziliază contractul, dar oricum nu mai poate juca la altă echipă până la vară.

transfer Dinamo Kiev dinamo ucraina Vladislav Blănuță Igor Kostyuk
