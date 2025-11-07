Blănuță a spart gheața  Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev!  Victorie categorică în Conference League

Vladislav Blănuță (23 de ani) a reușit primul gol în tricoul lui Dinamo Kiev, chiar în cupele europene.

Atacantul român a marcat golul 6 în victoria cu Zrinjski Mostar, din faza principală a Conference League.

După ce nu a avut realizări și a fost aspru criticat în Ucraina, atacantul cumpărat de Dynamo Kiev de la FCU Craiova în această vară a reușit să își treacă în cont prima realizare importantă în tricoul alb-albastru.

Vladislav Blănuță, primul gol la Dynamo Kiev

Blănuță a înscris golul cu numărul 6 reușit de Dynamo Kiev în partida cu Zrinjski Mostar, din etapa #3 a Conference League.

Acesta a trimis cu capul direct în vinclul porții o minge venită din corner, lăsându-l pe portarul advers fără reacție.

Este prima reușită importantă a lui Blănuță de la plecarea în Ucraina. În 8 meciuri în care a intrat pe teren, el nu reușise niciun gol și nicio pasă decisivă. La ultimele 3 meciuri fusese rezervă neutilizată.

2 milioane de euro a plătit Dynamo Kiev pentru a-l transfera pe Blănuță de la FCU Craiova

În urma victoriei cu Zrinjski Mostar, Dinamo Kiev a obținut primele 3 puncte în Conference League și a urcat pe locul 24 al grupei, ultimul care duce în play-off.

