Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală

Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) a fost nevoită să se retragă de la turneul WTA 250 de la Rouen, din cauza unei accidentări la picior.

Sportiva originară din Târgoviște se afla la doar un meci de calificarea în finala turneului din Franța, după victoria din sferturi, 7-6(2), 6-2, cu Anna Bondar (28 de ani, #65 WTA).

În semfinale, Sorana urma să o întâlnească pe ucraineanca Veronika Podrez (19 ani, #209 WTA). Meciul era programat să înceapă de la ora 18:30, dar acesta nu se va mai disputa.

Cîrstea a abandonat, după ce a acuzat o accidentare la picior, informează L'Equipe.

Astfel, Podrez s-a calificat în ultimul act al competiției fără să joace. Acolo o va întâlni Marta Kostyuk (28 de ani, #23 WTA), cea care a învins-o în semifinale pe Tatjana Maria (38 de ani, #63 WTA).

10.730 de euro a câștigat Sorana Cîrstea pentru parcusul său de la Rouen

Sorana Cîrstea a anunțat la finalul anului 2025 că va mai fi prezentă un singur sezon în circuitul WTA.

Din acest motiv, românca a decis să nu-și asume niciun risc înainte de ultima sa participare la Roland Garros, competiție ce va avea loc în perioada 18 mai - 7 iunie.

În anul 2009, pe vremea când avea doar 19 ani, Sorana reușea să ajungă în sferturile de finală ale competiției de la Paris, fiind cel mai bun parcurs al său la turneul de Grand Slam.

