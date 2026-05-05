Nu pot recupera prejudiciul Camelia Voinea trebuie să returneze statului 30.000 de euro, dar a dat în judecată clubul: „Noi n-avem buget pentru reprezentare juridică”

Aurelian Arghir, șeful CS Farul Constanța, club care a plătit-o ilegal pe mama gimnastei Sabrina Voinea, e decis să recupereze prejudiciul, dar se lovește de o problemă.

Camelia Voinea, 56 de ani, are de restituit suma de 153.031 lei, conform unui control inopinat executat de Corpul de Control al Președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

Din ianuarie 2024 până în noiembrie 2025, Camelia Voinea a figurat ca angajată a CS Farul Constanța. Toate informațiile, în rândurile de mai jos.

Mama Sabrinei Voinea a avut un contract cu CS Farul Constanța în timp ce ea nu avea grupă de copii și nici nu presta altfel de activități în cadrul clubului din momentul în care fiica ei semnase cu CSM Constanța.

Mai mult, Camelia Voinea avea semnat și un contract de activitate sportivă cu CSM, pentru o o putea pregăti pe Sabrina.

Numai că un control al Corpul de Control al Președintelui ANS a relevat faptul că salariile încasate de Camelia Voinea în perioada ianuarie 2024 - noiembrie 2025 sunt ilegale.

Astfel, fosta gimnastă trebuie să returneze statului român suma de 153.031 lei, fără a include sporul de antrenoare de lot național.

Aurelian Arghir: „Calea amiabilă a eșuat”

Conform instrucțiunilor ANS, Aurelian Arghir face tot posibilul să recupereze suma. A încercat să vorbească cu Camelia Voinea, dar aceasta a avut un răspuns neașteptat. GOLAZO.ro l-a contactat pe Arghir, pentru a afla mai multe amănunte.

Bună ziua, domnule Arghir. Înțeleg că doamna Voinea nu dorește să înapoieze acea sumă, în jur de 30.000 de euro, pe care a încasat-o ilegal. E adevărat?

În urma controlului Agenției Naționale pentru Sport, ca director al clubului CS Farul Constanța, eu am un set de măsuri pe care trebuie să le aplic. Una dintre acestea se referă la recuperarea sumelor rezultate în urma controlului.



Au existat două etape. Prima etapă a fost aceea a încercării de recuperare prin înțelegere, adică în condiții amiabile. I-am solicitat doamnei Voinea să se prezinte la club, ceea ce nu a făcut, pentru a avea un dialog.

V-a dat un motiv?

Da, din cauza programului. Așa a justificat. Nu s-a încadrat în termenul respectiv, ceea ce înseamnă că vom trece la următoarea etapă, cea legată de justiție. Aceasta este singura măsură care a mai rămas disponibilă pentru a pune în aplicare măsurile pe care le-am primit din partea Agenției Naționale pentru Sport.

Și când o veți face?

În momentul în care vom primi buget, pentru că noi nu am avut în proiecția de buget anul trecut prinse sume pentru reprezentare juridică. Imediat ce primim banii cu această destinație, pentru că nu putem să folosim niciun leu, chiar dacă primim de la buget, din altă sursă. Adică trebuie să fie strict, banii să aibă această destinație, «reprezentare juridică».

Aurelian Arghir: „ Ne-a dat în judecată”

Bănuiesc că ANS are tot interesul să recupereze prejudiciul.

Da. Până atunci însă, doamna Voinea ne-a acționat în judecată. Contestă măsurile luate de Agenția Națională pentru Sport și de clubul Farul Constanța, de recuperare a sumei datorate.

Stați puțin. Deci CS Farul Constanța nu are bugetul necesar, suma aferentă reprezentării juridice, pentru a recupera un prejudiciu, dar doamna Voinea, care a primit ilegal aproape 30.000 de euro, conform raportului Corpului de Control ANS, are banii necesari ca să vă dea în judecată? Nu e halucinant?

Așa se pare. Când vom avea bugetul necesar, o să facem și noi același lucru. O să o acționăm în judecată pe doamna Voinea pentru recuperarea prejudiciului. Mai mult nu am ce să vă spun în acest moment.

Ați mai vorbit cu Camelia Voinea?

Chiar zilele trecute, pentru că urma să înceapă activitatea. De fapt, să reînceapă activitatea, adică să se prezinte la club. Pentru că, la sfârșitul anului trecut, ea și-a suspendat contractul de muncă încheiat cu clubul CS Farul Constanța. Această perioadă a expirat și s-a prezentat la club, dorind să prelungească suspendarea contractului până la sfârșitul anului.

Explicați ce înseamnă mai exact această suspendare a contractului? Nici nu prestează și nici nu încasează?

Exact, nici nu prestează și nici nu încasează.

Se mai poate întoarce să lucreze la clubul CS Farul Constanța? Adică ați mai fi dispus la o colaborare? Sigur, va trebui să plece de la CSM.

Îmi este greu să vă spun acum, pentru că nu știu exact care vor fi condițiile la momentul acela.

Aurelian Arghir: „Nu știu nimic de DNA”

Există și alte instituții care s-au implicat în acest caz? Mă refer, de exemplu, la DNA.

Nu știu să vă spun. Nu am cunoștință de așa ceva, cel puțin până în momentul de față. Eu nu am făcut decât să continui o practică ce era instaurată înainte de venirea mea ca președinte la CS Farul Constanța (n.r. în 2021). Controalele Curții de Conturi nu au relevat probleme decât acum. Vă dați seamă că nu sunt iresponsabil, să comit o ilegalitate!

Vă întrebam despre o ipotetică colaborare și ca urmare a lucrurilor pe care noi le-am tot scris pe GOLAZO.ro, cu acele 4-5 sportive care s-au plâns de rele tratamente, abuzuri fizice, verbale...

Eu știu că, în momentul de față, Federația Românească de Gimnastică (n.r. FRG) se ocupă de acest aspect și cercetează. Am înțeles că doamna Camelia Voinea va fi audiată în Comisia de Disciplină a FRG.

După cum sigur știți, în sala Flămânda (n.r. din incinta clubului CS Farul Constanța) s-au pus camere video, acum mai mulți ani, tocmai din cauza acuzațiilor de violența făcute de mai multe gimnaste împotriva doamnei Voinea.

Nu eram director atunci, dar știu că au existat. Am văzut și o parte din filmulete, am înțeles că mai sunt și altele. Un astfel de comportament al unui pedagog, al unui antrenor, cu siguranță că nu are ce căuta în sport.

Dacă la clubul pe care-l conduceți o antrenoare, un antrenor ar face abuzurile pe care le-am văzut cu toții în clipurile cu Camelia Voinea și fiica ei, ar mai fi angajat la clubul dumneavoastră?

Nu, fără îndoială. Este exclus! Noi condamnăm astfel de comportamente.

