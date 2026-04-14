Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, s-a întors în Grecia și a efectuat primul antrenament cu jucătorii săi.

Cum a fost întâmpinat antrenorul român după decesul tatălui său, mai jos.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

FOTO. Răzvan Lucescu, îmbrățișat de jucătorii săi la antrenamente

Cu câteva zile înainte de decesul lui Mircea Lucescu, Răzvan a venit de urgență în București, după ce starea fostului selecționer se înrăutățise.

Răzvan Lucescu a plecat de la Salonic cu un avion privat, imediat după finalul derby-ului dintre PAOK și Panathinaikos, scor 0-0, de pe 5 aprilie, din prima etapă a play-off-ului.

Le-a cerut jucătorilor săi să rămână în Grecia și să respecte programul inițial al echipei. Aceștia s-au conformat și au efectuat antrenamentele rămase.

Pe 7 aprilie, Mircea Lucescu a decedat, iar aproximativ 15.000 de persoane au mers în cele două zile de priveghi de la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la fostul selecționer.

La câteva zile de la înmormântarea tatălui său, Răzvan Lucescu a plecat înapoi în Grecia. A efectuat primul antrenament cu PAOK, înainte de partida cu AEK Atena, echipa la care este legitimat Răzvan Marin. Derby-ul este programat pe 19 aprilie, în etapa 2 din play-off.

La întâlnirea cu jucătorii, Lucescu a fost îmbrățișat de aceștia, în semn de susținere după toate momentele dificile prin care a trecut familia antrenorului.

În timp ce trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu era depus la Arena Națională, Răzvan Lucescu a întâmpinat fiecare persoană care a venit să-și ia adio de la fostul selecționer.

Acesta le-a strâns mâna și le-a mulțumit pentru prezență. Alături de el s-au aflat permanent soția și cei doi copii.

Răzvan și-a ținut cu greu lacrimile în frâu. A cedat la scurt timp după startul slujbei de priveghi, când a fost imediat încurajat de soția sa.

VIDEO. Antrenamentul celor de la PAOK

Răzvan Lucescu: „Îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”

Răzvan Lucescu a avut un discurs special la slujba de înmormântare a tatălui său, Mircea Lucescu.

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui.

S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața.

Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: «A meritat absolut totul, sunt satisfăcut».

Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a spus Răzvan Lucescu, conform basilica.ro.

Citește și

