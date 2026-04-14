Cum a fost primit Răzvan Lucescu VIDEO. Antrenorul român s-a întâlnit cu jucătorii lui PAOK, după decesul tatălui său
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 13:19
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 13:21
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, s-a întors în Grecia și a efectuat primul antrenament cu jucătorii săi.
  • Cum a fost întâmpinat antrenorul român după decesul tatălui său, mai jos.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Cu ce-i surprinde Chivu! Inter pregătește special un anumit gen de faze pentru scudetto: „Ar fi păcat să nu profităm”
FOTO. Răzvan Lucescu, îmbrățișat de jucătorii săi la antrenamente

Cu câteva zile înainte de decesul lui Mircea Lucescu, Răzvan a venit de urgență în București, după ce starea fostului selecționer se înrăutățise.

Răzvan Lucescu a plecat de la Salonic cu un avion privat, imediat după finalul derby-ului dintre PAOK și Panathinaikos, scor 0-0, de pe 5 aprilie, din prima etapă a play-off-ului.

Le-a cerut jucătorilor săi să rămână în Grecia și să respecte programul inițial al echipei. Aceștia s-au conformat și au efectuat antrenamentele rămase.

Pe 7 aprilie, Mircea Lucescu a decedat, iar aproximativ 15.000 de persoane au mers în cele două zile de priveghi de la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la fostul selecționer.

La câteva zile de la înmormântarea tatălui său, Răzvan Lucescu a plecat înapoi în Grecia. A efectuat primul antrenament cu PAOK, înainte de partida cu AEK Atena, echipa la care este legitimat Răzvan Marin. Derby-ul este programat pe 19 aprilie, în etapa 2 din play-off.

La întâlnirea cu jucătorii, Lucescu a fost îmbrățișat de aceștia, în semn de susținere după toate momentele dificile prin care a trecut familia antrenorului.

Cum a fost primit Răzvan Lucescu la antrenamentul lui PAOK. Foto: YouTube/PAOK FC
În timp ce trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu era depus la Arena Națională, Răzvan Lucescu a întâmpinat fiecare persoană care a venit să-și ia adio de la fostul selecționer.

Acesta le-a strâns mâna și le-a mulțumit pentru prezență. Alături de el s-au aflat permanent soția și cei doi copii.

Răzvan și-a ținut cu greu lacrimile în frâu. A cedat la scurt timp după startul slujbei de priveghi, când a fost imediat încurajat de soția sa.

Răzvan Lucescu, în lacrimi la Arena Națională lângă sicriul tatălui său. Foto - captură TVR (7).jpg
VIDEO. Antrenamentul celor de la PAOK

Răzvan Lucescu: „Îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”

Răzvan Lucescu a avut un discurs special la slujba de înmormântare a tatălui său, Mircea Lucescu.

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui.

S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața.

Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: «A meritat absolut totul, sunt satisfăcut».

Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a spus Răzvan Lucescu, conform basilica.ro.

Cu ce-i surprinde Chivu! Inter pregătește special un anumit gen de faze pentru scudetto: „Ar fi păcat să nu profităm”
Cât a contat „dubla” lui Lukic! „Și-a asigurat biletul de Mondial”. Ce s-a întâmplat cu golgheterul Ligii 1 în barajul CM cu Bosnia
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”
Rapid, comunicat oficial Conducerea giuleștenilor a anunțat când îl evaluează pe Costel Gâlcă
Frumosul și bestia

Ce credeai, Edi?

Un om important în succesul lui LUCESCU

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
