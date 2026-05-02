Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat duelul cu Universitatea Craiova din etapa #7 din play-off-ul Ligii 1.

U Craiova - Dinamo se joacă duminică, de la ora 21:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova este lider în play-off, cu 42 de puncte acumulate, cu 3 mai mult decât U Cluj, aflată pe locul secund.

Dinamo se află pe locul 4, cu 34 de puncte, și se poate apropia la 5 puncte de Craiova dacă o va învinge duminică.

U Craiova - Dinamo. Zeljko Kopic: „Jucătorii sunt într-o stare de spirit foarte bună”

Zeljko Kopic a prefațat meciul cu Universitatea Craiova, din etapa 7 din play-off.

„Acesta este fotbalul, am avut foarte multe momente bune în ultimele meciuri, am avut niște rezultate pozitive.

După eliminarea din Cupă, nu a fost ușor să ne recuperăm fizic și mental și emoțional pentru meciul cu Rapid. Totuși, echipa a arătat din nou un nivel ridicat de încredere și profesionalism, oferind totul pentru club. Victoria obținută în fața Rapidului a fost foarte importantă pentru noi.

În această săptămână ne-am concentrat în principal pe recuperare și pregătire tactică. Jucătorii sunt într-o stare de spirit foarte bună, suntem motivați să facem un meci bun mâine și să luptăm.

Știm că va fi un meci dificil, împotriva unui adversar de calitate, dar mă aștept la un stadion plin, cu multă energie, iar noi suntem pregătiți pentru un joc bun.

În ceea ce privește presiunea, nu pregătim niciun meci gândindu-ne cine e pus mai mult sub presiune. Eu vreau să existe presiune la fiecare meci pentru echipa mea, fără să fac diferențe mari. Avem propriul mod de a pregăti partidele și de a ne motiva.

Jucătorii noștri nu sunt copii, toți știu unde ne aflăm, pentru ce luptăm și pentru ce luptă Craiova în acest moment. Desigur, presiunea există, dar face parte din viața noastră de zi cu zi aici, la Dinamo”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Întrebat despre declarațiile lui Cristiano Bergodi, care a afirmat că toată familia U Cluj îi va susține pe „câini” în duelul cu Craiova, Kopic a afirmat:

„Fiecare se gândește la el în momentul acesta, e concentrat pe echipa lui, urmărește celelalte rezultate și e normal să vrei să faci ce e mai bine pentru echipa ta.

Vom vedea la final cine pe ce poziție va fi, mai sunt 4 meciuri până la final și nu putem trage concluzii până nu se termină sezonul.

Și înainte de play-off au fost multe discuții despre unele echipe, unele au progresat mult, CFR și U Cluj erau într-o situație foarte, foarte dificilă, altele stăteau mai bine. Vom trage linie abia după ultimul meci”.

Kopic, mesaj pentru Cîrjan: „Crește ca persoană”

Kopic a vorbit și despre Cătălin Cîrjan, după ce căpitanul „câinilor” a aflat că va avea o fetiță:

„Am făcut un tunel pentru el astăzi, simt că are o energie bună, sunt fericit pentru el, crește nu doar ca fotbalist, ci și ca persoană, este un alt nivel de responsabilitate. Îi urez toate cele bune pentru următoarea etapă din viața lui”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport