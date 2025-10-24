 „Nu avem voie să facem așa ceva” Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza cu FC Argeș: „Trebuie să fim stabili”

- FC Argeș - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii”, a vorbit despre remiza de la Mioveni.
- Dinamo a deschis scorul, grație reușitei lui Kennedy Boateng, în minutul 34, însă gazdele au egalat șase minute mai târziu, prin Robert Moldoveanu.
Zeljko Kopic crede că defensiva „câinilor” a avut probleme serioase și a primit un gol ușor.
FC Argeș - Dinamo 1-1. Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza de la Mioveni
„În prima repriza am început foarte bine, am meritat acel 1-0. Înainte să luăm gol, FC Argeș nu a avut șanse. Se mai întâmplă și așa la fotbal, să încrie la prima ocazie pe care o are adversarul.
E greu să câștigi în fața celor de la FC Argeș, o echipă foarte bine organizată. La astfel de situații trebuie să ne apărăm mai bine. Nu avem voie să primim astfel de goluri ușoare”, a declarat Zeljko Kopic, după FC Argeș - Dinamo 1-1.
Zeljko Kopic: „Trebuie să adunăm puncte”
Întrebat care este obiectivul pe care îl urmărește, Zeljko Kopic a evitat să vorbească despre titlu:
„Mai avem de jucat mai mult de o jumătate din sezonul regulat. Trebuie să fim stabili, să adunăm puncte. Nu e momentul să ne uităm în clasament la un punct în minus sau în plus față de alte adversare”.
Dinamo se află la 4 puncte în spatele liderului FC Botoșani, însă „alb-roșii” au disputat un meci mai mult față de echipa moldavă.
Clasamentul din Liga 1
|Poz
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|13
|28
|2
|Rapid
|13
|28
|3
|U Craiova
|13
|27
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul Galați
|13
|19
|7
|Unirea Slobozia
|13
|18
|8
|Farul
|13
|16
|9
|UTA Arad
|13
|16
|10
|U Cluj
|13
|14
|11
|CFR Cluj
|13
|13
|12
|FCSB
|13
|13
|13
|Petrolul
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|13
|10
|16
|Metaloglobus
|13
|6