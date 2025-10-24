 „Nu avem voie să facem așa ceva” Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza cu FC Argeș: „Trebuie să fim stabili”
Zeljko Kopic FOTO: SportPictures
Superliga

„Nu avem voie să facem așa ceva” Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza cu FC Argeș: „Trebuie să fim stabili”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 23:26
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 23:26
  • FC Argeș - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii”, a vorbit despre remiza de la Mioveni.
  • Dinamo a deschis scorul, grație reușitei lui Kennedy Boateng, în minutul 34, însă gazdele au egalat șase minute mai târziu, prin Robert Moldoveanu.

Zeljko Kopic crede că defensiva „câinilor” a avut probleme serioase și a primit un gol ușor.

FC Argeș - Dinamo 1-1 Remiză după un meci modest la Mioveni! Cum arată clasamentul
Citește și
FC Argeș - Dinamo 1-1 Remiză după un meci modest la Mioveni! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FC Argeș - Dinamo 1-1 Remiză după un meci modest la Mioveni! Cum arată clasamentul

FC Argeș - Dinamo 1-1. Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza de la Mioveni

„În prima repriza am început foarte bine, am meritat acel 1-0. Înainte să luăm gol, FC Argeș nu a avut șanse. Se mai întâmplă și așa la fotbal, să încrie la prima ocazie pe care o are adversarul.

E greu să câștigi în fața celor de la FC Argeș, o echipă foarte bine organizată. La astfel de situații trebuie să ne apărăm mai bine. Nu avem voie să primim astfel de goluri ușoare”, a declarat Zeljko Kopic, după FC Argeș - Dinamo 1-1.

2 șuturi
a expediat FC Argeș pe spațiul porții, în meciul contra lui Dinamo, 1-1

Zeljko Kopic: „Trebuie să adunăm puncte”

Întrebat care este obiectivul pe care îl urmărește, Zeljko Kopic a evitat să vorbească despre titlu:

Mai avem de jucat mai mult de o jumătate din sezonul regulat. Trebuie să fim stabili, să adunăm puncte. Nu e momentul să ne uităm în clasament la un punct în minus sau în plus față de alte adversare”.

Dinamo se află la 4 puncte în spatele liderului FC Botoșani, însă „alb-roșii” au disputat un meci mai mult față de echipa moldavă.

Clasamentul din Liga 1

PozEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1327
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1319
7Unirea Slobozia1318
8Farul1316
9UTA Arad1316
10U Cluj1314
11CFR Cluj1313
12FCSB1313
13Petrolul1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 136

Citește și

Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva
Campionate
22:26
Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva
Citește mai mult
Antrenorul a murit la doar 42 de ani Jucătorii l-au găsit pe podea în vestiar! A fost operat de urgență, dar medicii nu l-au putut salva
Reghe, în Liga Campionilor Echipa antrenată de tehnicianul român s-a calificat în grupe
Campionate
20:46
Reghe, în Liga Campionilor Echipa antrenată de tehnicianul român s-a calificat în grupe
Citește mai mult
Reghe, în Liga Campionilor Echipa antrenată de tehnicianul român s-a calificat în grupe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
dinamo bucuresti fc arges superliga zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
10:51
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
13:16
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Tenis
11:47
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Citește mai mult
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Europa League
09:09
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Citește mai mult
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:59
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
16:11
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
16:00
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Nationala
09:51
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Citește mai mult
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Superliga
11:00
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Citește mai mult
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Alte sporturi
24.10
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește mai mult
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Campionate
24.10
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Citește mai mult
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share