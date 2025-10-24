 „Nu avem voie să facem așa ceva” Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza cu FC Argeș: „Trebuie să fim stabili”

FC Argeș - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor roșii”, a vorbit despre remiza de la Mioveni.

Dinamo a deschis scorul, grație reușitei lui Kennedy Boateng, în minutul 34, însă gazdele au egalat șase minute mai târziu, prin Robert Moldoveanu.

Zeljko Kopic crede că defensiva „câinilor” a avut probleme serioase și a primit un gol ușor.

FC Argeș - Dinamo 1-1 . Ce l-a nemulțumit pe Kopic la remiza de la Mioveni

„În prima repriza am început foarte bine, am meritat acel 1-0. Înainte să luăm gol, FC Argeș nu a avut șanse. Se mai întâmplă și așa la fotbal, să încrie la prima ocazie pe care o are adversarul.

E greu să câștigi în fața celor de la FC Argeș, o echipă foarte bine organizată. La astfel de situații trebuie să ne apărăm mai bine. Nu avem voie să primim astfel de goluri ușoare ”, a declarat Zeljko Kopic, după FC Argeș - Dinamo 1-1.

2 șuturi a expediat FC Argeș pe spațiul porții, în meciul contra lui Dinamo, 1-1

Zeljko Kopic: „Trebuie să adunăm puncte”

Întrebat care este obiectivul pe care îl urmărește, Zeljko Kopic a evitat să vorbească despre titlu:

„Mai avem de jucat mai mult de o jumătate din sezonul regulat. Trebuie să fim stabili, să adunăm puncte. Nu e momentul să ne uităm în clasament la un punct în minus sau în plus față de alte adversare”.

Dinamo se află la 4 puncte în spatele liderului FC Botoșani, însă „alb-roșii” au disputat un meci mai mult față de echipa moldavă.

Clasamentul din Liga 1

Poz Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 13 27 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 13 19 7 Unirea Slobozia 13 18 8 Farul 13 16 9 UTA Arad 13 16 10 U Cluj 13 14 11 CFR Cluj 13 13 12 FCSB 13 13 13 Petrolul 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 13 6

