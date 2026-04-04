„Atunci vor veni și rezultatele” Zeljko Kopic a anunțat când va începe Dinamo să câștige: „Asta am așteptat”

FC Argeș - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani) a tras primele concluzii după ce echipa sa a ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

Tehnicianul susține că jocul de la Mioveni a decurs așa cum se aștepta. Croatul crede că echipa sa va reuși să se impună după ce jucătorii vor ajunge în parametri optimi.

FC Argeș - Dinamo 1-1 . Zeljko Kopic: „Atunci vor veni și rezultatele”

„A fost fix așa cum mă așteptam! În prima repriză s-au trimis foarte multe mingi lungi și au fost multe dueluri. Au încercat să ne preseze în prima parte a jocului. Legat de golul luat, trebuie să fim mult mai atenți în genul acesta de situații.

În repriza secundă, reacția jucătorilor mei a fost bună. Karamoko și Pușcaș încă nu sunt 100% pregătiți, dar au intrat în joc cu personalitate.

Am reușit să luăm un punct, dar am mai avut situații din care puteam spera chiar și la o victorie. Am căutat mereu să marcăm al doilea gol.

Am încercat să formăm acest triunghi, cu Mărginean, Boateng și Stoinov și să avem doi jucători mai ofensivi la mijloc, Cîrjan și Soro.

Sunt mulțumit de Mazilu. Începe să își îmbunătățească jocul. Golul pe care l-a marcat la U21 l-a ajutat. E important pentru el. Are energie foarte bună”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

În continuare, Kopic a părut calm în ceea ce privește viitorul echipei și a vorbit despre momentul în care vor veni rezultatele mai bune:

„Ușor, ușor, ajungem la nivelul pe care îl dorim. Dacă își vor reveni și ceilalți jucători la parametri fizici foarte buni, atunci vor veni și rezultatele.

Am așteptat să își revină și jucătorii accidentați, pentru a avea mai multe opțiuni”, a mai spus Kopic.

VIDEO. Golul reușit de Gnahore, prin care Dinamo a plecat cu un punct de la Mioveni

