Măsuri speciale pentru Derby Kopic pregătește deja meciul cu FCSB! Anunțul făcut înainte de duelul cu Farul: „E momentul”

Farul - Dinamo. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a prefațat duelul din etapa #2 a grupelor Cupei României.

Duelul dintre Farul și Dinamo va avea loc miercuri, de la ora 18:30, la Ovidiu, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Kopic a anunțat schimbări în lotul pentru duelul cu Farul față de ultimul meci jucat în campionat, împotriva celor de la Oțelul, 1-0.

Zeljko Kopic pregătește schimbări importante cu Farul: „Este momentul pentru a schimba puțin”

„ Este mijlocul săptămânii, este momentul pentru a schimba puțin, pentru a roti puțin, dar vom merge acolo pentru a ne lupta , pentru a juca fotbal și pentru a încerca să câștigăm meciul”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo are cinci jucători indisponibili pentru duelul de miercuri:

Cristian Licsandru, 22 de ani, fundaș central

Maxime Sivis, 27 de ani, fundaș dreapta

Alexandru Musi, 21 de ani, extremă stânga

Cristian Mihai, 21 de ani, mijlocaș defensiv

Danny Armstrong, 28 de ani, extremă dreapta

Avem câțiva jucători accidentați, ceea ce nu e bine pentru noi, dar avem destui jucători să atătăm un fotbal bun Georgi Milanov, mijlocaș Dinamo

Zeljko Kopic: „Vom încerca să obținem calificarea în Europa prin Cupă”

Întrebat dacă Cupa României este tratată ca o prioritate pentru a se califica în competițiile europene, tehnicianul croatul a răspuns:

„Da. Am zis că în acest sezon vom încerca, desigur, să atingem ceva în Superliga. Stim cât de important este pentru club, pentru toți, dar sezonul ăsta vom încerca să obținem asta prin Cupă .

Ăsta este motivul pentru care mâine vom merge acolo la capacitate maximă, cu jucătorii pe care îi simțim că sunt în cea mai bună formă”.

Grupa D a Cupei României

Poziție / Echipă Golaveraj Punctaj 1. Dinamo 3-1 3 2. Hermannstadt 1-0 3 3. FC Botoșani 1-1 1 4. Farul Constanța 1-1 1 5. Concordia Chiajna 0-1 0 6. CS Dinamo 1-3 0 Primele 2 clasate se califică în următoarea rundă

