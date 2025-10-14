Lucescu pleacă sau nu? Selecționerul dă înapoi cu promisiunea de a demisiona: „S-ar putea să nu mă țin de ea. Care-i problema?”

Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat că s-ar putea răzgândi în legătură cu demisia din funcția de selecționer al naționalei României.

Întrebat, imediat după victoria cu Austria, dacă încă mai vrea să plece de la națională, Mircea Lucescu a declarat că, în cazul în care România nu termină campania de calificare pe locul 1, atunci va demisiona.

Mircea Lucescu, despre demisie: „ S-ar putea să nu mă țin de promisiune”

În cadrul emisiunii „Fanatik Superliga”, Mircea Lucescu a fost întrebat de ce nu vrea să rămână la națională și la baraj. Selecționerul României a răspuns:

„Nu știu. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Dar nici nu vreau să mai discut despre asta.

Vom vedea. S-ar putea să nu mă țin de promisiune. Care-i problema? ”, a declarat Mircea Lucescu.

România s-a impus duminică în fața Austriei cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei a fost reușit de Virgil Ghiță, în minutul 90+5.

„Tricolorii” au mai bifat și alte ocazii mari. În minutul 60, Mihăilă a șutat din cădere, mingea lovind bara laterală a porții lui Schlager.

9 minute mai târziu, Rațiu a scăpat spre poartă adversă, a șutat de la 16 metri la colțul lung, însă portarul Austriei a avut o intervenție incredibilă și a respins mingea în corner.

Mircea Lucescu: „Dacă nu obțin calificarea, las pe altcineva la baraj”

După victoria „tricolorilor” în fața Austriei, Mircea Lucescu a vorbit despre o potențială plecare de pe banca României.

„Nu știu, o să vedem și asta. Eu am încercat doar să-mi fac datoria în toată perioada asta. Vom vedea în ce măsură merg lucrurile.

Eu am promis că dacă nu obțin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Dar, până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj”, a spus Lucescu, la Antena 1.

Cine ar trebui să conducă naționala la baraj? Mircea Lucescu % Edi Iordănescu % Gică Hagi % Altul %

VIDEO. Discursul lui Mircea Lucescu din vestiar după meciul cu Austria

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

