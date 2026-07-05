Mbappe pune la zid Paraguayul Starul Franței, după duelul dur cu sud-americanii din optimi: „Dacă trebuie să ne murdărim, o vom face” +43 foto
Kylian Mbappe. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Mbappe pune la zid Paraguayul Starul Franței, după duelul dur cu sud-americanii din optimi: „Dacă trebuie să ne murdărim, o vom face”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 10:46
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 10:46
  • Kylian Mbappe (27 de ani) a vorbit despre calificarea Franței în sferturile Cupei Mondiale, obținută la capătul unui meci foarte intens împotriva Paraguayului, scor 1-0.
  • Căpitanul francezilor a marcat singurul gol al partidei, din penalty, în minutul 70
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Potrivit L’Equipe, Mbappe, starul lui Real Madrid și marcatorul principal al turneului, cu șapte reușite, a fost principala țintă a paraguayenilor.

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Mbappe, după duelul dur cu Paraguay din optimi: „Dacă trebuie să ne murdărim, o vom face”

Paraguay a încercat să rupă ritmul Franței printr-un joc agresiv, iar Didier Deschamps a spus la final că le-a cerut unor jucători să stea lângă Mbappe în ultimele minute, pentru a-l proteja.

„Știam ce fel de meci urma să avem. Am arătat că suntem o echipă care știe să joace fotbal ofensiv, dar dacă trebuie să ne băgăm mâinile în rahat, o vom face. Îmi cer scuze pentru expresie. Nu avem nicio problemă cu asta

Știm să jucăm și un fotbal murdar. Au crezut că vom veni în smoching, că vom face doar faze frumoase și combinații. Am câștigat și, chiar și la asta, am fost mai buni decât ei”, a spus Mbappe.

Lovitura de la 11 metri prin care Mbappe a marcat a fost obținută de Desire Doue, intrat pe parcurs, după un fault în careu.

Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo
Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo

Galerie foto (43 imagini)

Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo
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Atacantul lui Real Madrid a spus că Paraguay a încercat să ducă partida într-o zonă incomodă.

„Este felul lor de a juca. Fiecare joacă folosind armele pe care le are. Nu există o formă bună sau rea de a juca fotbal. Există una singură: să câștigi.

Au demonstrat că sunt o echipă care trebuie luată în serios. Nu există meciuri ușoare la Cupa Mondială. A început o nouă competiție și am jucat bine.

Am avut ocazii pe care le-am fi putut fructifica mai devreme, dar așa este fotbalul. Am reușit să marcăm și am controlat meciul”, a mai spus atacantul francez, conform dazn.com.

Mbappe a ajuns la 7 goluri la acest Mondial și la 19 reușite în total la Cupa Mondială.

Știu cine sunt și știu ce am de făcut. Toată echipa știe foarte bine ce avem de făcut aici. Nu mă uit la record. Obiectivul este să ajungem cât mai departe, să ajungem pe 19 iulie și să încercăm să câștigăm Cupa Mondială. Kylian Mbappe, atacant francez

Franța va întâlni Maroc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, joi, 9 iulie, de la ora 23:00 (ora României). Marocanii au trecut de Canada, scor 3-0.

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