O româncă în Formula 1?  Zoe Florescu Potolea, selectată în programul care pregătește tinerele talente feminine pentru a deveni piloți în Marele Circ

Zoe Florescu Potolea (17 ani) ar putea deveni prima femeie care concurează în Formula 1, după o pauză de 50 de ani.

Românca a fost selectată într-un program internațional de pregătire a tinerelor pentru o potențială carieră în F1.

Zoe Florescu Potolea concurează în motorsport de la vârsta de 7 ani și, în urma performanțelor sale, a devenit una dintre cele mai de succes tinere pe plan internațional.

Zoe Florescu Potolea: „Am fost singura fată din clasamentul FIA”

Zoe Florescu Potolea a vorbit despre programul ei de pregătire din această perioadă.

„Am sesiuni pe simulator în fiecare săptămână, antrenamente fizice intense, sesiuni de mental training și exerciții de car control.

În această perioadă am lucrat inclusiv în condiții extreme, cum ar fi rularea cu anvelope cu aderență aproape zero, pentru a simula situații-limită”, a declarat Zoe Florescu Potolea, conform promotor.ro.

Pentru aceasta urmează pregătirea pentru Formula 4, având mai multe teste pe circuitele din Spania și Portugalia.

„De la jumătatea lui 2025 am început antrenamentele pentru Formula 4, inițial pe circuite din Italia. Următorul pas este Formula 4.

Am un program de pregătire în desfășurare și mă antrenez constant cu monopostul de F4. În luna decembrie am avut teste pe circuitele din Barcelona și Jerez, în Spania, precum și la Portimao, în Portugalia.

Săptămâna trecută am avut două zile de teste la Valencia și două la Barcelona, iar recent m-am întors din nou la Valencia pentru sesiuni pe simulator. Urmează două zile de teste la MotorLand Aragon, pe 19 și 20 ianuarie”.

Zoe Florescu Potolea: „Am fost invitată la primul Rookie Test organizat de F1 Academy”

Performanțele foarte bune ale tinerei o pot ajuta să-și îndeplinească visul de a ajunge prima femeie care concurează în Formula 1, după 50 de ani.

„În septembrie, am fost invitată la primul Rookie Test organizat de F1 Academy, un eveniment extrem de important, unde am testat alături de echipa Campos Racing, la volanul unei mașini din programul Red Bull F1 Academy. Am încheiat testul cu al optulea timp overall”, a mai adăugat Zoe Florescu Potolea.

În 2025, am fost cel mai bine clasată fată din kartingul mondial și în top 25 overall. Am fost singura fată din clasamentul FIA, din 189 de piloți. În prezent, am făcut pasul de la karting la monoposturi Zoe Florescu Potolea

Ultima femeie care a concurat în Formula 1 este italianca Lella Lombardi. Aceasta a participat ultima dată la Marele Premiu al Spaniei, în 1976.

Zoe Florescu Potolea a câștigat, în 2022, selecția internațională FIA Girls on Track – Rising Stars, organizată de FIA (n.r. - Federația Internațională de Automobilism), în parteneriat cu Ferrari.

În 2025, românca a reușit performanța incredibila de a participa în finala Campionatului Mondial KZ, pe circuitul de la Franciacorta. Aceasta a terminat pe locul 25, din peste 100 de piloți, fiind singura fată din cursă.

În urma performanțelor sale, Zoe Florescu Potolea a fost selectată în programul „More Than Equal”, care îi pregătește pe tinerii piloți să concureze în Formula 1.

