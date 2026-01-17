„Pregătiți pentru luptă”  Zeljko Kopic, înainte de primul meci al lui Dinamo din acest an: „Asta e cel mai important”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu U Cluj, prima din acest an din Liga 1 pentru „câini”.

Dinamo - U Cluj va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la 20:30.

Antrenorul croat a vorbit și despre transferurile pe care Dinamo le-ar mai putea realiza în această iarnă, dar și despre oferta refuzată de Cătălin Cîrjan de la Metalist Kharkov.

Dinamo - U Cluj. Zeljko Kopic: „Suntem pregătiți pentru luptă”

Zeljko Kopic a vorbit despre duelul cu formația pregătită de Cristiano Bergodi de duminică, de pe Arena Națională.

„Am avut o pregătire bună înainte de sezon, suntem pregătiți pentru meci. Am avut câteva probleme săptămâna aceasta cu terenul, dar este normal pentru România, pentru București, pentru vremea aceasta, este foarte frig afară. Ne-am antrenat aici pe gazon artificial.

În ceea ce privește adversarul, U Cluj, cu domnul Bergodi, are o energie nouă, are rezultate foarte bune și știm că va fi un meci foarte, foarte greu.

Dar în acest moment simțim că suntem în formă bună, că suntem pregătiți pentru luptă”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Întrebat care este obiectivul lui Dinamo în acest sezon, Kopic a spus:

„În primul rând, să ajungem în play-off, asta este cel mai important, iar după aceea vom merge mai departe cu tot ce avem, vom lupta pentru alte lucruri, dar să o luăm pas cu pas”.

În ceea ce privește alți jucători, căutăm încă doi, trei jucători, două, trei opțiuni. Dar să vedem, să mai așteptăm puțin Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Cu mai puțin de 48 de ore până la startul confruntării de pe Arena Națională, 5.000 de bilete au fost achiziționate de fani pentru meciul Dinamo - U Cluj.

Kopic, despre decizia lui Cătălin Cîrjan: „Se concentrează doar pe Dinamo”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit, mai apoi, despre decizia lui Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei, de a refuza oferta primită de la Metalist Kharkov.

„Clubul trebuie să ia decizii la final, concluzia și finalul acestei povești este că el a decis să rămână cu noi, să continue cu noi.

Este foarte motivat. Se concentrează doar pe Dinamo, pe următorul meci și, cu siguranță, aceasta este o veste bună pentru echipă”, a mai spus Kopic.

2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

Întrebat dacă a fost surprins de alegerea făcută de Cîrjan, Kopic a precizat:

„Cătălin este un tip cu o atitudine foarte bună, cu atât de multe lucruri pozitive. Face totul din toată inima și cu tot respectul pentru Dinamo.

Aceasta este o altă confirmare că gândește corect, că se gândește în primul rând la fotbal, că înțelege că mai are multe de dovedit aici, alături de noi.

La urma urmei, el este căpitanul nostru și, cu siguranță, decizia lui îl plasează la un alt nivel”.

4 milioane de euro a oferit Metalist Kharkov pentru Cătălin Cîrjan

Înaintea duelului direct, Dinamo se află pe locul 4, cu 38 de puncte după 21 de etape, în timp ce U Cluj se poziționează pe locul 8, cu 33 de puncte.

