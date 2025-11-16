A explicat căderea „tricolorilor” Florin Bratu, după cele 3 goluri încasate de România în meciul cu Bosnia: „Eu știu cum se întâmplă” +18 foto
Florin Bratu. Foto: GOLAZO.ro
A explicat căderea „tricolorilor” Florin Bratu, după cele 3 goluri încasate de România în meciul cu Bosnia: „Eu știu cum se întâmplă”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 11:41
alt-text Actualizat: 16.11.2025, ora 12:04
  • BOSNIA - ROMÂNIA 3-1.  Florin Bratu (45 de ani), fost internațional, a explicat de ce elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani) s-au prăbușit în joc după o primă repriză excelentă.

România a deschis scorul în minutul 17 prin Daniel Bîrligea, însă imediat după pauză Dzeko a restabilit egalitatea.

Ulterior, Denis Drăguș a fost eliminat, iar Bosnia a profitat și a mai înscris de două ori.

Bosnia - România 3-1. Florin Bratu: „Noi uităm că meciul ține până fluieră arbitrul

„Tricolorii” au controlat prima repriză, în care și-au creat trei ocazii mari, în timp ce Bosnia a avut o singură situație importantă.

„Contează eficiența și ceea ce faci în momentul în care ai mingea, pentru că cel mai bun exemplu a fost în prima repriză, când puteam să ne desprindem prin două-trei ocazii mari și nu am făcut-o.

Eu cred că am surprins Bosnia prin presingul avansat pe care l-am făcut, mă refer la Bîrligea, la Ianis Hagi, la Vlad Dragomir, Mihăilă și Man.

Am recuperat mingi și am reușit să le punem probleme, am fost agresivi la mijlocul terenului, Marius Marin a blocat foarte bine spațiile pentru atacanții adverși”, a spus Bratu, despre prima repriză, la Prima Sport.

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (14).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (14).jpg

Apoi, fostul jucător de la Dinamo, Rapid, Galatasaray, Valenciennes și Nantes a explicat de ce s-a schimbat complet situația în repriza secundă.

Cred că am fost puțin superficiali în ceea ce privește ocaziile pe care le-am avut, cred că începutul de joc bun ne-a relaxat. Am dat un gol, am crezut că suntem în controlul meciului, am ratat. Iată că mergem la pauză cu 1-0.

În pauză, la vestiar, pe drum, «bravo, suntem bine», eu știu cum se întâmplă astfel de lucruri, noi uităm că meciul ține până fluieră arbitrul și, uite, după 45 de minute te poți relaxa și imediat a picat golul lui Dzeko și lucrurile s-au schimbat total, pentru că noi nu am mai câștigat dueluri”, a mai spus Bratu.

În repriza secundă, la mijlocul terenului nu am mai contat, nu puteam să ieșim din jumătatea noastră. Și a venit acel roșu și uite cum se schimbă cursul jocului. Cred că am arătat nesiguranță foarte mare și la nivelul celor doi fundași centrali. Și Racovițan, și Ghiță, care mi s-au părut destul de rigizi. Dar sper ca pe viitor să mai capete experiență. Florin Bratu

Fostul atacant are 14 meciuri jucate la echipa națională, în care a reușit să înscrie de două ori.

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

VIDEO. Fanii i-au încurajat pe „tricolori”, după eșecul cu Bosnia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
echipa nationala a romaniei Florin Bratu bosnia preliminarii cm 2026
