„Vârtej al neputinței” Mihai Stoichiță, despre înfrângerea de la Zenica + A vorbit despre o posibilă revanșă +18 foto
Mihai Stoichiță. Foto: GOLAZO.ro
„Vârtej al neputinței” Mihai Stoichiță, despre înfrângerea de la Zenica + A vorbit despre o posibilă revanșă

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 10:00
alt-text Actualizat: 16.11.2025, ora 10:03
  • Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre eșecul de la Zenica din penultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Odată cu înfrângerea din Bosnia, România a pierdut orice șansă de a se clasa pe locul al doilea în grupa preliminară.

Singurul mod prin care naționala mai poate ajunge la Mondial e reprezentat de barajul din luna martie.

Bosnia - România 3-1. Stoichiță: „Au intrat într-un vârtej al neputinței”

România a început bine partida și a condus la pauză datorită golului marcat de Daniel Bîrligea, însă repriza secundă a adus o cădere abruptă, pe care oficialul FRF nu și-o poate explica:

„Nu îmi dau seama de ce, pentru că sunt jucători experimentați deja, nu putem să spunem că sunt jucători care n-au experiență internațională.

Din păcate, au intrat într-un vârtej al neputinței. A fost o diferență extraordinar de mare între o repriză și alta. Nu îmi dau seama de ce. Trebuie să mai văd o dată meciul.

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (16).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (16).jpg

Mihai Stoichiță, despre Drăguș: „Va mai juca la naționala României”

Intrat în minutul 65, în locul lui Daniel Bîrligea, Denis Drăguș a fost eliminat imediat, la doar două minute distanță, după un fault extrem de dur.

Atacantul naționalei l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic. Michael Oliver nu a ezitat și a scos imediat „roșul” din buzunar.

Întrebat cum se simte atacantul și dacă își poate reveni, după ce a fost surprins prăbușit pe holul care duce spre vestiar, Stoichiță a spus:

„Depinde de el acum, foarte mult depinde de el. Să știți că Drăguș va mai juca la naționala României, nu are sens să îl distrugem acum”.

Denis Drăguș, prubșit pe tunel după eliminarea din Bosnia - România 3-1 (FOTO: captură Prima TV)
Denis Drăguș, prubșit pe tunel după eliminarea din Bosnia - România 3-1 (FOTO: captură Prima TV)

Stoichiță a analizat și evoluția lui Chipciu, fundașul stânga preferat de Lucescu în locul lui Nicușor Bancu.

„Mi s-a părut că a stat foarte bine în teren, că a câștigat destul de multe dueluri, a dat o pasă din care s-a creat faza golului. Nu poți să îl acuzi”.

Mihai Stoichiță: „S-ar putea să ne luăm revanșa cu Bosnia”

Oficialul FRF a atras atenția că România ar putea întâlni din nou Bosnia la barajul din martie.

„Tricolorii” sunt deja calificați în play-off și vor fi în urna a patra, urmând să joace semifinala în deplasare împotriva uneia dintre aceste echipe puternice: Italia, Ucraina, Turcia sau Polonia.

„Dacă Bosnia pierde la austrieci, s-ar putea să ne luăm revanșa cu Bosnia. Cu oricine ai pica, pici cu echipe care joacă fotbal. Și bosniacii, nu poți să spui că nu au jucat fotbal.

E o echipă care are și forță, dar pe care noi, în prima repriză, am păcălit-o de multe ori. Din păcate, nu am dus păcăleala până la capăt”, a mai spus Stoichiță

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

