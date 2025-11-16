„Vârtej al neputinței” Mihai Stoichiță, despre înfrângerea de la Zenica + A vorbit despre o posibilă revanșă

Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre eșecul de la Zenica din penultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Odată cu înfrângerea din Bosnia, România a pierdut orice șansă de a se clasa pe locul al doilea în grupa preliminară.

Singurul mod prin care naționala mai poate ajunge la Mondial e reprezentat de barajul din luna martie.

Bosnia - România 3-1 . Stoichiță: „Au intrat într-un vârtej al neputinței”

România a început bine partida și a condus la pauză datorită golului marcat de Daniel Bîrligea, însă repriza secundă a adus o cădere abruptă, pe care oficialul FRF nu și-o poate explica:

„Nu îmi dau seama de ce, pentru că sunt jucători experimentați deja, nu putem să spunem că sunt jucători care n-au experiență internațională.

Din păcate, au intrat într-un vârtej al neputinței. A fost o diferență extraordinar de mare între o repriză și alta. Nu îmi dau seama de ce. Trebuie să mai văd o dată meciul.

Mihai Stoichiță, despre Drăguș: „Va mai juca la naționala României”

Intrat în minutul 65, în locul lui Daniel Bîrligea, Denis Drăguș a fost eliminat imediat, la doar două minute distanță, după un fault extrem de dur.

Atacantul naționalei l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic. Michael Oliver nu a ezitat și a scos imediat „roșul” din buzunar.

Întrebat cum se simte atacantul și dacă își poate reveni, după ce a fost surprins prăbușit pe holul care duce spre vestiar, Stoichiță a spus:

„Depinde de el acum, foarte mult depinde de el. Să știți că Drăguș va mai juca la naționala României, nu are sens să îl distrugem acum”.

Stoichiță a analizat și evoluția lui Chipciu, fundașul stânga preferat de Lucescu în locul lui Nicușor Bancu.

„Mi s-a părut că a stat foarte bine în teren, că a câștigat destul de multe dueluri, a dat o pasă din care s-a creat faza golului. Nu poți să îl acuzi”.

Mihai Stoichiță: „ S-ar putea să ne luăm revanșa cu Bosnia”

Oficialul FRF a atras atenția că România ar putea întâlni din nou Bosnia la barajul din martie.

„Tricolorii” sunt deja calificați în play-off și vor fi în urna a patra, urmând să joace semifinala în deplasare împotriva uneia dintre aceste echipe puternice: Italia, Ucraina, Turcia sau Polonia.

„Dacă Bosnia pierde la austrieci, s-ar putea să ne luăm revanșa cu Bosnia. Cu oricine ai pica, pici cu echipe care joacă fotbal. Și bosniacii, nu poți să spui că nu au jucat fotbal.

E o echipă care are și forță, dar pe care noi, în prima repriză, am păcălit-o de multe ori. Din păcate, nu am dus păcăleala până la capăt”, a mai spus Stoichiță

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

VIDEO. Fanii i-au încurajat pe „tricolori”, după eșecul cu Bosnia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport