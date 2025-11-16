„Barajul e cel mai important” Chipciu se așteaptă la o „dublă” complicată după înfrângerea de la Zenica + Ce a zis despre Drăguș

Bosnia - România 3-1. Alexandru Chipciu (36 de ani) crede că „tricolorii” s-au relaxat după ce au dominat prima repriză și au dat șansa gazdelor să controleze jocul.

Fundașul de la U Cluj a transmis un mesaj de încurajare pentru Denis Drăguș (26 de ani), care a primit cartonașul roșu.

România a pierdut meciul cu Bosnia, de la Zenica, scor 1-3, deși „tricolorii” au condus cu 1-0 la pauză.

Bosnia - România 3-1 . Alexandru Chipciu se așteaptă la un baraj complicat: „Valorile sunt echilibrate”

Întrebat despre ce s-a schimbat între prima și a doua repriză, Alexandru Chipciu crede că „tricolorii” s-au relaxat și au fost surprinși de forța ofensivă a bosniacilor.

„Am luat gol foarte repede și ne-a destabilizat asta. Probabil, și pe un fond de relaxare, dar când ai atâtea ocazii în prima repriză, nu crezi că o echipă poate să iasă în a doua repriză și să schimbe meciul ”.

Fundașul român se gândește la meciurile de baraj și se așteaptă la o „dublă” dificilă, indiferent de adversarul pe care îl va întâlni România.

„Ne gândeam și înainte de acest meci că barajul e cel mai important, pentru că, sincer, să faci calcule, nici nu știi cu cine e mai bine să joci.

Adică puteai să zici că jucăm acasă cu Kosovo și putea să te bată Kosovo acasă. Cred că valorile sunt acolo, echilibrate, dar acum trebuie să ne gândim clar la baraj și să reparăm greșelile din seara asta ”, a continuat Alexandru Chipciu.

Alexandru Chipciu: „Drăguș va trebui să treacă peste”

Denis Drăguș a intrat în locul lui Daniel Bîrligea, în minutul 65. Totuși, fotbalistul a părăsit terenul două minute mai târziu.

Atacantul l-a lovit cu piciorul în cap pe Amar Memic. Michael Oliver nu a ezitat și i-a acordat cartonașul roșu.

Drăguș a fost vizibil afectat de eliminare, fiind surprins de camerele TV stând întins, pe tunelul spre vestiare.

„Va trebui să treacă, asta e viața. Și eu am luat cartonaș roșu de-a lungul timpului, se vor mai lua cartonașe roșii.

S-a întâmplat, suntem alături de el și cred că nu asta a schimbat soarta jocului.

Într-adevăr, a agravat după aia eliminarea, dar asta se poate întâmpla oricând”.

Denis Drăguș a intrat în istoria naționalei României, doborând recordul pentru cel mai rapid cartonaș roșu primit.

126 de secunde a stat Denis Drăguș pe teren în partida cu Bosnia, înainte de a fi eliminat. În 1994, Vlădoiu a luat „roșu” după 143 de secunde în meciul cu Elveția, de la Mondial

După eliminarea atacantului, Bosnia a reușit să marcheze de două ori și să obțină victoria.

Nici nu l-am văzut bine, nici faza nu am revăzut-o. Am avut impresia că am atins eu primul mingea. Denis Drăguș, atacant

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj,

VIDEO. Alexandru Chipciu, despre șansele României la baraj

