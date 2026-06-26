Critici pentru Boc Un fost ministru al Sportului intervine în conflictul dintre Rusia și primarul Clujului: „Riscă să creeze un precedent”
Eduard Novak
Gimnastica

Critici pentru Boc Un fost ministru al Sportului intervine în conflictul dintre Rusia și primarul Clujului: „Riscă să creeze un precedent”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 23:10
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 23:45
  • Eduard Novak (49 de ani), fostul ministru al Sportului, a venit cu un punct de vedere în scandalul dintre primarul Emil Boc și Rusia, după interdicția impusă de acesta la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică.
  • Evenimentul sportiv se desfășoară la BTarena, între 26 și 28 iunie.
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Edilul orașului Cluj a venit cu o decizie fermă în urmă cu două zile, contrară celei luate de Federația Internațională, prin care le-a interzis sportivilor ruși să participe sub propriul drapel și imn național.

După ce edilul a fost criticat dur de oficialii ruși, care au cerut ca România să fie privată de organizarea unor astfel de evenimente sportive, Ambasada Rusiei din România a informat că sportivii vor renunța la participare.

Vineri seară, Boc a venit și cu argumente pentru decizia care a stârnit un mare conflict cu oficialii ruși.

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Eduard Novak: „Refuzul participării sportivilor ruși riscă să creeze un precedent negativ”

Pe parcursul zilei de vineri, rușii au renunțat să mai participe la competiție, iar Novak atrage acum atenția asupra riscurilor pe care le poate aduce această decizie pentru România.

„Refuzul participării sportivilor ruși la Cupa Mondială de Gimnastică de la Cluj riscă să creeze un precedent negativ pentru sportul românesc pe plan internațional.

Indiferent de sensibilitatea și poziționarea politică a României în contextul acestui conflict, atunci când o federație internațională și Comitetul Internațional Olimpic permit participarea unor sportivi în condițiile stabilite de regulamentele lor, țara organizatoare are obligația de a respecta aceste reguli.

Dacă România, în calitate de organizator, refuză participarea unor sportivi eligibili conform regulamentelor internaționale, acest lucru poate fi interpretat ca o încălcare a obligațiilor asumate față de federațiile internaționale și poate afecta credibilitatea noastră ca organizator de competiții majore.

Sportul internațional funcționează pe baza unor reguli comune. Oricare ar fi opțiunile politice ale unui stat, dacă își dorește să rămână un partener respectat în circuitul competițiilor internaționale, trebuie să respecte regulamentele federațiilor internaționale pe care a acceptat să le organizeze”, a scris Novak, pe Facebook.

Declarațiile făcute de primarul Emil Boc în urmă cu două zile

Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. Emil Boc, primar Cluj-Napoca

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