E pregătit pentru Dinamo Adrian Mazilu a sosit în România: „Am venit să mă pun pe picioare” » Ce spune despre „câini”

Adrian Mazilu (19 ani) a sosit în România pentru a finaliza ultimele detalii ale transferului la Dinamo.

Tânărul jucător a transmis că este pregătit să revină la forma care l-a scos în evidență înainte de transferul la Brighton.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat zilele trecute că a bătut palma cu fostul jucător al Farului, iar acum el a ajuns la București pentru a stabili ultimele amănunte ale mutării.

Adrian Mazilu: „Am venit să mă pun pe picioare”

Jucătorul a oferit o primă reacție la revenirea în țară.

„Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.

A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.

Nu pot să zic că există un regret. Am tras în fiecare zi la antrenamente ca să-mi revin, dar poate nu mi-a priit mie Anglia. Acum mă întorc acasă și vom vedea ce va fi de acum încolo.

Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție și au niște fani extraordinari. Cred că va fi un ajutor pentru mine pentru a avea jocuri în picioare, pentru a câștiga trofee și a arăta cine sunt”, a spus Adrian Mazilu, potrivit sport.ro.

Transferul întârzie momentan din cauza celor două cluburi, care urmează să ajungă curând la un acord privind anumite bonusuri și opțiuni.

