„Dacă fura el, furam și eu” Pavel Badea, apărat de Sorin Cârțu și de foștii coechipieri, după ce Mititelu l-a acuzat că a fost prins furând la Dortmund

Patronul FCU Craiova l-a acuzat pe fostul internațional că a fost prins furând în Germania, la începutul anilor ' 90, cu ocazia unui meci european contra Borussiei Dortmund.

Declarațiile extrem de dure făcute ieri de Adrian Mititelu (57 de ani) la adresa lui Pavel Badea (58 de ani), președintele CS Universitatea Craiova, în contextul războiului pentru palmaresul „Științei”, au provocat valuri mari în lumea fotbalului românesc.

Reacții după ce Mititelu l-a acuzat pe Pavel Badea că a fost prins furând la Dortmund

Patronul FCU Craiova l-a acuzat pe fostul internațional că a fost prins furând în Germania cu ocazia unui meci european contra Borussiei Dortmund.

Adrian Mititelu a localizat episodul invocat în anul 1991 și l-a plasat în Cupa Campionilor Europeni. În realitate, meciul la care face referire este Borussia Dortmund - Universitatea Craiova, disputat la 6 noiembrie 1990, în turul 2 al Cupei UEFA, iar Pavel Badea a fost titular.

„Singurul său palmares personal rămâne episodul în care a fost prins furând în Germania.

În 1991, la meciul cu Dortmund, din Cupa Campionilor, a făcut de rușine Universitatea Craiova și țara, fiind reținut până dimineața. Întrebați-l cum a fost prins la furat”, a declarat Adrian Mititelu, marți, 13 ianuarie, pentru GOLAZO.ro.

Contactat de GOLAZO.ro, Pavel Badea a răspuns ironic acuzațiilor: „Da, am făcut și pușcărie. Am fost coleg de pușcărie cu el. Nu comentez despre oameni ratați” .

Sorin Cârțu: „Sunt închipuiri de-ale lui Mititelu”

Pentru a verifica afirmațiile făcute de Adrian Mititelu, GOLAZO.ro a discutat cu mai mulți membri ai delegației Universității Craiova prezenți la meciul de la Dortmund. Niciunul nu confirmă incidentul invocat.

Sorin Cârțu (70 de ani), antrenorul Craiovei la acel meci, a fost primul care a reacționat: „Nu s-a întâmplat nimic la Dortmund cu Pavel Badea. Sunt închipuiri de-ale lui Mititelu. Toată viața lui și-a închipuit tot felul de lucruri și a făcut acuzații nefondate”.

Cârțu este în prezent oficial la Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, și asociat cu C.S. Universitatea Craiova, condus de Pavel Badea. Adrian Mititelu se află în conflict cu aceste entități după dezafilierea echipei sale, FC U Craiova, în 2011.

Adrian Pigulea, coleg de cameră cu Badea: ”Nu a furat niciodată nimic. Dacă era să fure, trebuia să merg cu el. Eram nedespărțiți”

Afirmațiile lui Sorin Cârțu sunt susținute și de Adrian Pigulea (57 de ani), fost atacant și coleg de cameră cu Pavel Badea, care respinge categoric acuzațiile.

„Nu e adevărat. Doamne ferește! Mititelu poate să zică ce vrea. Eu pot să spun că Badea nu a furat niciodată nimic. Badea stătea cu mine în cameră. Dacă era să fure Badea, trebuia să merg cu el. Eram nedespărțiți. Furam și eu, da? Și cu asta am închis subiectul”, a precizat Pigulea.

Florin Prunea: „Badea nu avea apucături din astea”

Adrian Popescu (65 de ani), căpitanul echipei în acea perioadă, a completat, scurt: „Nu-i adevărat ce zice despre Badea. Atât vă spun”.

Fostul portar Florin Prunea (57 de ani) a adăugat: „Nu-mi aduc aminte, dar nu știu să se fi întâmplat așa ceva. Nu cred așa ceva. Badea nu avea apucături din astea. Îl cunosc foarte bine. E un băiat foarte serios, a stat tot timpul bine financiar”.

Și Emil Săndoi (60 de ani), fundaș central, a spus: „Nu știu despre așa ceva. Nu-mi amintesc nimic”.

De la ce a pornit scandalul dintre Mititelu și Badea

Totul a pornit după ce Adrian Mititelu a susținut public că avocații CS Universitatea Craiova ar fi denunțat în instanță caracterul ilegal al acordării titlului de campioană din sezonul 1990-1991 de către Federația Română de Fotbal către FC Universitatea Craiova.

„Să fie acordat ilegal titlul? Ha-ha-ha. Vorbește Mititelu despre ce este legal și ilegal? De unde are el cunoștințe juridice, când el are două clase, ca trenul?”, a declarat președintele CS Universitatea Craiova, Pavel Badea pentru gsp.ro.

Replica lui Adrian Mititelu, oferită în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, a fost și mai violentă în exprimare, cu atacuri frontale la adresa lui Pavel Badea.

Patronul FCU Craiova a dezvăluit episodul controversat de la Dortmund și l-a caracterizat cu invective dure: „Șobolanul otrăvit” și „profitor al fotbalului”.

Mititelu a mai afirmat despre Badea: „A fost numit politic președinte la CS Universitatea Craiova, iar după calitățile lui manageriale nu poate să conducă nici măcar o gogoșerie”.

Caseta meciului Borussia Dortmund - Universitatea Craiova 1-0

A marcat: Zorc (39)

Borussia Dortmund : De Beer - Quallo, Schulz, Gorlukovich - Helmer - Lusch (66 Driller), Zorc (cpt.) (46 Franck), M. Rummenigge, Poschner - Breitzke, Povlsen. Antrenor: Horst Köppel

: De Beer - Quallo, Schulz, Gorlukovich - Helmer - Lusch (66 Driller), Zorc (cpt.) (46 Franck), M. Rummenigge, Poschner - Breitzke, Povlsen. Antrenor: Horst Köppel Universitatea Craiova : Prunea - Ad. Popescu, Săndoi, Bica, Mănăilă - D. Mogoșanu, I. Olaru, P. Badea, Ciurea - Șt. Stoica, Ad. Pigulea. Antrenor: Sorin Cârțu

: Prunea - Ad. Popescu, Săndoi, Bica, Mănăilă - D. Mogoșanu, I. Olaru, P. Badea, Ciurea - Șt. Stoica, Ad. Pigulea. Antrenor: Sorin Cârțu În tur, Universitatea Craiova - Borussia Dortmund 0-3

