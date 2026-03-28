„Man nu e fundaș” Basarab Panduru îl apără pe jucătorul de la PSV, după Turcia - România » Critici pentru jocul naționalei: „Nu am reușit nimic”

- Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a comentat evoluția lui Dennis Man (27 de ani) din meciul pierdut de România în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026.
- Panduru a analizat și jocul celor două naționale din partida de la Istanbul.
Un singur gol a făcut diferența în meciul de pe Beșiktaș Park: Arda Guler a expediat o pasă de geniu, iar Ferdi Kadioglu l-a învins pe Ionuț Radu în minutul 53.
Panduru, despre Man: „Nu e fundaș și nu trebuie să marcheze om la om”
Basarab Panduru i-a luat apărarea lui Dennis Man după ce a fost acuzat că ar fi greșit la golul marcat de Turcia.
Jucătorul de la PSV a fost foarte prezent pe faza defensivă, deși este un fotbalist de profil ofensiv. Fostul internațional consideră că nu era datoria lui Man de a veni în apărare.
„Nici nu știu cât a fost vorba despre atitudine. Probabil că mult a fost despre tactică. La un moment dat, a fost dusă la extrem, probabil. Ți s-a părut că am știut ce să facem pe faza de apărare în multe momente, dar niciodată când am avut mingea n-am știut cum să ieșim și ce să facem. Fundașii lor centrali mi se păreau slabi.
Asta mi s-a părut, că pe fază de atac nu putem nimic, nu știu din ce cauză n-am putut nimic. Preocupați foarte mult să închidem, se tot discută despre Man. Până la urmă, Man nu e fundaș și nu trebuie să marcheze om la om pe tot terenul.
Man nu poate să vină, din extremă dreapta, cu ăla (n.r. - adversarul). Dacă ăla dă gol din șase metri, că-i fundaș dreapta, Man nu trebuie să fie cu el.
Trebuia să strângă. Dacă îi pui pe jucători să facă lucrurile astea, atunci nu știu dacă nu o să ai probleme și în apărare, dar și în atac.
Pe de altă parte, adversarului nu i-a fost frică deloc de tine. Că și aici este o mare problemă, că dacă tu erai bun, Ferdi (n.r. - Kadioglu, marcatorul golului) nu mai pleca de acolo”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.
Galerie foto (77 imagini)
Vorbind despre marcajul om la om, Panduru a recurs și la o glumă: „Dacă jucam ca pe vremuri, om la om, cum mă ținea pe mine pe tot terenul. Ăla venea după mine și dacă îmi schimbam ghetele, era altă poveste atunci”.
Panduru: „Calhanoglu mergea pe teren”
Basarab Panduru nu a fost impresionat de echipa națională a Turciei, dar a remarcat, totuși, un fotbalist din echipa lui Vincenzo Montella.
„Ei mi s-au părut slabi, așa mi s-au părut. Mi s-a părut că Calhanoglu mergea pe teren, nu mai putea. Probabil că de asta nu ne-au pus probleme. Ei făceau un semicerc de pase, dar nu intra nimeni între noi acolo, prin careu. Nu puteau.
Kenan Yildiz era altceva. Mi s-a părut, dintre toți, un alt fel de jucător. Nici nu mi s-a părut că vor, atâta puteau. Or fi fost obosiți, adică nu mi s-a părut că sunt niște fiare.
Arda Guler mergea pe teren când avea mingea. Totuși vorbești de jucători de 90 de milioane, 70-90 de milioane de euro”, a mai adăugat Basarab Panduru.
FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu a decis Turcia - România
Galerie foto (12 imagini)
„Nu am reușit nimic”
Fostul jucător al echipei naționale a vorbit și despre jucătorii intrați în repriza a doua: Florin Tănase, Ștefan Baiaram și David Miculescu:
„Nu am reușit nimic, cu toate astea avem bara aia (n.r. - a lui Stanciu în minutul 77), dar ne legăm de prea puțin.
Cred că uităm că și Kenan Yildiz a nimerit bara (n.r. - în minutul 61) și ar fi fost 2-0 și nu mai făceam nimic. Nici jucătorii care au intrat nu au putut, adică tot sistemul a fost defensiv.
Tănase a intrat, a încercat și el, n-a făcut mai nimic, nu mai vorbesc pe final, Baiaram și cu Miculescu că era deja târziu”.
Visul României de a ajunge la Campionatul Mondial s-a sfârșit odată cu înfrângerea suferită cu Turcia.
„Tricolorii” vor disputa un meci amical, în deplasare, cu Slovacia. Partida va avea loc marți, de la ora 21:45, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.