„Man nu e fundaș” Basarab Panduru îl apără pe jucătorul de la PSV, după Turcia - România » Critici pentru jocul naționalei: „Nu am reușit nimic” +77 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Man nu e fundaș” Basarab Panduru îl apără pe jucătorul de la PSV, după Turcia - România » Critici pentru jocul naționalei: „Nu am reușit nimic”

Publicat: 28.03.2026, ora 21:54
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 21:54
  • Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a comentat evoluția lui Dennis Man (27 de ani) din meciul pierdut de România în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026.
  • Panduru a analizat și jocul celor două naționale din partida de la Istanbul.

Un singur gol a făcut diferența în meciul de pe Beșiktaș Park: Arda Guler a expediat o pasă de geniu, iar Ferdi Kadioglu l-a învins pe Ionuț Radu în minutul 53.

Panduru, despre Man: „Nu e fundaș și nu trebuie să marcheze om la om”

Basarab Panduru i-a luat apărarea lui Dennis Man după ce a fost acuzat că ar fi greșit la golul marcat de Turcia.

Jucătorul de la PSV a fost foarte prezent pe faza defensivă, deși este un fotbalist de profil ofensiv. Fostul internațional consideră că nu era datoria lui Man de a veni în apărare.

„Nici nu știu cât a fost vorba despre atitudine. Probabil că mult a fost despre tactică. La un moment dat, a fost dusă la extrem, probabil. Ți s-a părut că am știut ce să facem pe faza de apărare în multe momente, dar niciodată când am avut mingea n-am știut cum să ieșim și ce să facem. Fundașii lor centrali mi se păreau slabi.

Asta mi s-a părut, că pe fază de atac nu putem nimic, nu știu din ce cauză n-am putut nimic. Preocupați foarte mult să închidem, se tot discută despre Man. Până la urmă, Man nu e fundaș și nu trebuie să marcheze om la om pe tot terenul.

Man nu poate să vină, din extremă dreapta, cu ăla (n.r. - adversarul). Dacă ăla dă gol din șase metri, că-i fundaș dreapta, Man nu trebuie să fie cu el.

Trebuia să strângă. Dacă îi pui pe jucători să facă lucrurile astea, atunci nu știu dacă nu o să ai probleme și în apărare, dar și în atac.

Pe de altă parte, adversarului nu i-a fost frică deloc de tine. Că și aici este o mare problemă, că dacă tu erai bun, Ferdi (n.r. - Kadioglu, marcatorul golului) nu mai pleca de acolo”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Vorbind despre marcajul om la om, Panduru a recurs și la o glumă: „Dacă jucam ca pe vremuri, om la om, cum mă ținea pe mine pe tot terenul. Ăla venea după mine și dacă îmi schimbam ghetele, era altă poveste atunci”.

23 de selecții
și un gol a reușit Basarab Panduru pentru naționala României

Panduru: „Calhanoglu mergea pe teren”

Basarab Panduru nu a fost impresionat de echipa națională a Turciei, dar a remarcat, totuși, un fotbalist din echipa lui Vincenzo Montella.

„Ei mi s-au părut slabi, așa mi s-au părut. Mi s-a părut că Calhanoglu mergea pe teren, nu mai putea. Probabil că de asta nu ne-au pus probleme. Ei făceau un semicerc de pase, dar nu intra nimeni între noi acolo, prin careu. Nu puteau.

Kenan Yildiz era altceva. Mi s-a părut, dintre toți, un alt fel de jucător. Nici nu mi s-a părut că vor, atâta puteau. Or fi fost obosiți, adică nu mi s-a părut că sunt niște fiare.

Arda Guler mergea pe teren când avea mingea. Totuși vorbești de jucători de 90 de milioane, 70-90 de milioane de euro”, a mai adăugat Basarab Panduru.

„Nu am reușit nimic”

Fostul jucător al echipei naționale a vorbit și despre jucătorii intrați în repriza a doua: Florin Tănase, Ștefan Baiaram și David Miculescu:

Nu am reușit nimic, cu toate astea avem bara aia (n.r. - a lui Stanciu în minutul 77), dar ne legăm de prea puțin.

Cred că uităm că și Kenan Yildiz a nimerit bara (n.r. - în minutul 61) și ar fi fost 2-0 și nu mai făceam nimic. Nici jucătorii care au intrat nu au putut, adică tot sistemul a fost defensiv.

Tănase a intrat, a încercat și el, n-a făcut mai nimic, nu mai vorbesc pe final, Baiaram și cu Miculescu că era deja târziu”.

Visul României de a ajunge la Campionatul Mondial s-a sfârșit odată cu înfrângerea suferită cu Turcia.

„Tricolorii” vor disputa un meci amical, în deplasare, cu Slovacia. Partida va avea loc marți, de la ora 21:45, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. „Tricolorii”, în lacrimi după eșecul cu Turcia

echipa nationala a romaniei Meciul Turcia Romania Basarab Panduru dennis man baraj cm 2026
