Adrian Popa (37 de ani) a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale etapei din Liga 2.

Fostul jucător de la FCSB a înscris pentru Steaua în meciul cu FC Bihor, după o execuție spectaculoasă din afara careului.

Partida a început cu un ritm ridicat. Alejandro Gualda a deschis scorul pentru Steaua în minutul 6, însă FC Bihor a revenit rapid și a întors rezultatul prin golurile marcate de Rareș Enceanu, în minutul 11, și Ioan Filip, în minutul 25.

Bihor - Steaua. Liga 2 continuă seria golurilor spectaculoase, cu reușita lui Adrian Popa

La 2-1 pentru bihoreni, Adrian Popa a ieșit la rampă. Mijlocașul Stelei a primit mingea în afara careului, a avut spațiu de șut și a trimis o execuție puternică, cu efect, direct spre vinclu.

Tânărul portar Edgar Cadar nu a mai putut interveni, iar tabela a devenit 2-2 în minutul 35.

Reușita lui Popa vine într-o perioadă în care Liga 2 a oferit mai multe goluri de generic.

În urmă cu trei zile, Alin Techereș a marcat pentru Sepsi în meciul cu Steaua, scor 2-0, după o execuție spectaculoasă din „rabona”, unul dintre cele mai frumoase ale sezonului.

Tot în această rundă, Konstantinos Doumtsios a înscris decisiv pentru Chindia în victoria cu liderul Corvinul, scor 1-0, după un șut cu o traiectorie neobișnuită. Mingea a lovit transversala, apoi bara laterală, înainte să rămână în poartă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport