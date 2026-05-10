A plecat după retrogradare Clubul de tradiție a rămas fără președinte: „Mi-aș fi dorit să mulțumesc și autorităților locale, dar nu am pentru ce”

Angelo Alistar (50 de ani) a demisionat din funcția de președinte al clubului Ceahlăul Piatra Neamț.

Echipa a retrogradat în Liga 3, după ce a obținut doar două puncte în ultimele 14 meciuri.

Ceahlăul a început sezonul cu gândul la promovarea în primul eșalon, însă s-a confruntat cu mari probleme financiare și nu a reușit să țină pasul cu adversarele din Liga 2.

Angelo Alistar nu mai este președintele clubului Ceahlăul Piatra Neamț

După 0-3 cu Metalul Buzău, Ceahlăul a terminat pe 7 în Grupa A a play-out-ului din Liga 2, loc direct retrogradabil, cu 20 de puncte.

În mesajul prin care și-a anunțat plecarea, Alistar a făcut și o sugestie pentru viitorul clubului.

„O zi tristă pentru toţi cei care iubesc echipa. Probabil o zi şi mai tristă pentru cei care ne-au vrut desfiinţaţi. Am reuşit totuşi să ducem campionatul până la capăt. Ceahlăul nu a murit şi nici nu s-a predat şi acesta este cel mai important lucru.

Ceea ce s-a întâmplat la echipă poate fi o lecţie pentru toţi. Dar, repet, cel mai important este că există în continuare Ceahlăul şi oricând se poate reconstrui şi se poate reveni în ligile superioare.

Un proiect axat pe Centrul de copii şi juniori şi pe promovarea jucătorilor localnici cred că reprezintă cel mai bun proiect”, a transmis Alistar pe pagina de Facebook a clubului Ceahlăul.

Au retrogradat direct în Liga 3: Ceahlăul Piatra Neamț, Muscelul Câmpulung (grupa A), Olimpia Satu Mare, CS Tunari (grupa B).

CS Dinamo și CSC Șelimbăr se vor duela în barajul pentru menținerea în liga secundă.

Mi-am depus demisia de onoare. Ceahlăul a fost şi va rămâne casa mea. Voi ajuta şi pe viitor dacă voi fi solicitat, dar nu voi mai ocupa nicio funcţie de conducere la club. Angelo Alistar, fost președinte Ceahlăul

Angelo Alistar: „ Mi-aș fi dorit să mulțumesc și autorităților locale, dar nu am pentru ce”

În ianuarie, patronul Anton Măzărianu anunța că activitatea echipei va fi oprită în lipsă unui nou investitor care să vină alături de el.

Ulterior, conducerea clubului a anunțat că a purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, dar nu au ajuns la un consens în ceea ce privește posibilitate de finanțare sau de sprijin instituțional pentru club, din cauza faptului că Ceahlăul se află încă în insolvență.

Situația financiară delicată a obligat clubul să vândă o parte din jucătorii de bază ai lotului și să ceară sprijinul fanilor. Acum, Alistar a lansat un atac la adresa autorătiților locale.

„Mulţumesc în primul rând jucătorilor şi celor din echipa tehnică. Mulţumesc tuturor celor care au rămas alături de noi, mai ales după ce au apărut problemele şi dificultăţile.

Mulţumesc sponsorilor puţini care au fost alături de noi.

Mi-aş fi dorit să mulţumesc şi autorităţilor locale, dar nu am din păcate pentru ce”.

Alistar a început fotbalul la Ceahlăul Piatra Neamț, iar ca jucător a mai trecut pe la echipe precum Universitatea Craiova sau Dinamo București.

Înainte de a deveni președinte al clubului din Piatra Neamț, în iulie 2025, a ocupat timp de un an funcția de team manager.

