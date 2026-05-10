A plecat după retrogradare Clubul de tradiție a rămas fără președinte: „Mi-aș fi dorit să mulțumesc și autorităților locale, dar nu am pentru ce”
Angelo Alistar (FOTO: Facebook @ Facebook @ CSM Ceahlăul Piatra Neamț)
Liga 2

A plecat după retrogradare Clubul de tradiție a rămas fără președinte: „Mi-aș fi dorit să mulțumesc și autorităților locale, dar nu am pentru ce”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 12:46
  • Angelo Alistar (50 de ani) a demisionat din funcția de președinte al clubului Ceahlăul Piatra Neamț.
  • Echipa a retrogradat în Liga 3, după ce a obținut doar două puncte în ultimele 14 meciuri.

Ceahlăul a început sezonul cu gândul la promovarea în primul eșalon, însă s-a confruntat cu mari probleme financiare și nu a reușit să țină pasul cu adversarele din Liga 2.

L-a reactivat pe Blănuță Primele minute pe teren la Dinamo Kiev în 2026. Câte zile și câte meciuri a așteptat. Are dreptate Mititelu?
Citește și
L-a reactivat pe Blănuță Primele minute pe teren la Dinamo Kiev în 2026. Câte zile și câte meciuri a așteptat. Are dreptate Mititelu?
Citește mai mult
L-a reactivat pe Blănuță Primele minute pe teren la Dinamo Kiev în 2026. Câte zile și câte meciuri a așteptat. Are dreptate Mititelu?

Angelo Alistar nu mai este președintele clubului Ceahlăul Piatra Neamț

După 0-3 cu Metalul Buzău, Ceahlăul a terminat pe 7 în Grupa A a play-out-ului din Liga 2, loc direct retrogradabil, cu 20 de puncte.

În mesajul prin care și-a anunțat plecarea, Alistar a făcut și o sugestie pentru viitorul clubului.

„O zi tristă pentru toţi cei care iubesc echipa. Probabil o zi şi mai tristă pentru cei care ne-au vrut desfiinţaţi. Am reuşit totuşi să ducem campionatul până la capăt. Ceahlăul nu a murit şi nici nu s-a predat şi acesta este cel mai important lucru.

Ceea ce s-a întâmplat la echipă poate fi o lecţie pentru toţi. Dar, repet, cel mai important este că există în continuare Ceahlăul şi oricând se poate reconstrui şi se poate reveni în ligile superioare.

Un proiect axat pe Centrul de copii şi juniori şi pe promovarea jucătorilor localnici cred că reprezintă cel mai bun proiect”, a transmis Alistar pe pagina de Facebook a clubului Ceahlăul.

  • Au retrogradat direct în Liga 3: Ceahlăul Piatra Neamț, Muscelul Câmpulung (grupa A), Olimpia Satu Mare, CS Tunari (grupa B).
  • CS Dinamo și CSC Șelimbăr se vor duela în barajul pentru menținerea în liga secundă.
Mi-am depus demisia de onoare. Ceahlăul a fost şi va rămâne casa mea. Voi ajuta şi pe viitor dacă voi fi solicitat, dar nu voi mai ocupa nicio funcţie de conducere la club. Angelo Alistar, fost președinte Ceahlăul

Angelo Alistar: „Mi-aș fi dorit să mulțumesc și autorităților locale, dar nu am pentru ce”

În ianuarie, patronul Anton Măzărianu anunța că activitatea echipei va fi oprită în lipsă unui nou investitor care să vină alături de el.

Ulterior, conducerea clubului a anunțat că a purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, dar nu au ajuns la un consens în ceea ce privește posibilitate de finanțare sau de sprijin instituțional pentru club, din cauza faptului că Ceahlăul se află încă în insolvență.

Situația financiară delicată a obligat clubul să vândă o parte din jucătorii de bază ai lotului și să ceară sprijinul fanilor. Acum, Alistar a lansat un atac la adresa autorătiților locale.

„Mulţumesc în primul rând jucătorilor şi celor din echipa tehnică. Mulţumesc tuturor celor care au rămas alături de noi, mai ales după ce au apărut problemele şi dificultăţile.

Mulţumesc sponsorilor puţini care au fost alături de noi.
Mi-aş fi dorit să mulţumesc şi autorităţilor locale, dar nu am din păcate pentru ce”.

Alistar a început fotbalul la Ceahlăul Piatra Neamț, iar ca jucător a mai trecut pe la echipe precum Universitatea Craiova sau Dinamo București.

Înainte de a deveni președinte al clubului din Piatra Neamț, în iulie 2025, a ocupat timp de un an funcția de team manager.

Citește și

CCA a ales arbitrul finalei El va conduce meciul U Cluj - U Craiova, în Cupa României: a fost contestat de olteni în trecut
Cupa Romaniei
12:11
CCA a ales arbitrul finalei El va conduce meciul U Cluj - U Craiova, în Cupa României: a fost contestat de olteni în trecut
Citește mai mult
CCA a ales arbitrul finalei El va conduce meciul U Cluj - U Craiova, în Cupa României: a fost contestat de olteni în trecut
„Închidem Peluza Nord”  Măsură radicală după incidentele produse de ultrași: „O rușine, nu-i pot numi fani!” + Doi jucători excluși
Campionate
11:17
„Închidem Peluza Nord” Măsură radicală după incidentele produse de ultrași: „O rușine, nu-i pot numi fani!” + Doi jucători excluși
Citește mai mult
„Închidem Peluza Nord”  Măsură radicală după incidentele produse de ultrași: „O rușine, nu-i pot numi fani!” + Doi jucători excluși

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
ceahlaul piatra neamt liga 2 retrogradare angelo alistar
Știrile zilei din sport
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB!  Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Superliga
13:31
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB! Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Citește mai mult
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB!  Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Untold pe Giulești  Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj:  „Am început deja discuțiile”
Superliga
12:49
Untold pe Giulești Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj: „Am început deja discuțiile”
Citește mai mult
Untold pe Giulești  Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj:  „Am început deja discuțiile”
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Superliga
10:09
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Citește mai mult
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Superliga
10:28
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Citește mai mult
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:26
Cristian Geambașu Sigla
Cristian Geambașu Sigla
15:25
Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
15:12
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
14:35
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA  și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
Campionate
09:49
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
Citește mai mult
„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
Superliga
09:50
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
Citește mai mult
„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Campionate
09:03
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Citește mai mult
„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor
B365
10.05
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor
Citește mai mult
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului ”La vulturul de mare cu peștele în gheare”, negustorul care a clădit imperiul hainelor

Echipe/Competiții

fcsb 20 CFR Cluj 38 dinamo bucuresti 30 rapid 37 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
11.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share