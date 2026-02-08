„Nu se mai ajungea la scandal” Porumboiu, despre cum ar fi putut fi evitat scandalul de la CFR - U Cluj: „Lucrurile s-ar fi terminat acolo” +22 foto
„Nu se mai ajungea la scandal” Porumboiu, despre cum ar fi putut fi evitat scandalul de la CFR - U Cluj: „Lucrurile s-ar fi terminat acolo”

  • CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA și ex-patron la FC Vaslui, a comentat imaginile scandaloase de la finalul partidei de sâmbătă seară.

Cristiano Bergodi a erupt după derby! Tehnicianul italian a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii gazdelor, și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican.

Aceeași soartă a avut-o și fostul jucător al celor de la FCSB.

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Adrian Porumboiu: „Arbitrul de rezervă trebuia să-l anunțe pe Vidican”

Porumboiu a explicat că scenele reprobabile puteau fi evitate foarte ușor dacă George Roman, arbitrul de rezervă, i-ar fi spus „centralului” Rareș Vidican să-i acorde al doilea cartonaș galben lui Cristiano Bergodi în prelungirile partidei, atunci când spiritele s-au încins.

„Arbitrajul lui Vidican a fost impecabil. A arbitrat foarte bine. Iar la acea bătaie, ce să facă?! Ce, e arbitru de box?! El și-a făcut treaba, a încercat totuși să liniștească spiritele.

Problema este că arbitrul de rezervă, care a fost cel mai aproape de faza în care Cordea se înjura probabil cu Nistor și l-a înjurat și pe Bergodi, nu l-a solicitat pe Vidican.

Să-i spună că Bergodi, care avea deja un «galben», a părăsit iar spațiul tehnic!

Vidican ar fi intervenit și cel mai probabil că i-ar fi eliminat și pe Bergodi și pe Nistor, poate și pe Cordea. Și nu se mai ajungea la scandalul generalizat de la final.

Dar noi nu avem cum să știm care a fost comunicarea dintre ei. Dar da, arbitrul de rezervă trebuia să îl sesizeze pe arbitru de acest aspect, că Bergodi ieșise iar din spațiul tehnic.

Fiindcă totul s-a petrecut acolo, lângă el. Probabil că Vidican nu a mai observat asta, în tensiunea aia de final.

Dar dacă l-a anunțat, Vidican trebuia să intervină și lucrurile s-ar fi terminat acolo”, a explicat Porumboiu, citat de gsp.ro.

Porumboiu: „Bergodi nu are nicio scuză”

Fostul arbitru FIFA a taxat și atitudinea lui Cristiano Bergodi:

„Nu trebuie să se întâmple astfel de lucruri. Și nu am înțeles atitudinea lui Bergodi. Se știa că va fi un meci tensionat.

Tu, Bergodi, ca antrenor care ai fost la atâtea echipe din România, la o vârstă echilibrată, trecut de 60 de ani, să te duci să-l strângi de gât pe Cordea, nu e admisibil!

Nu are nicio scuză. L-o fi înjurat și jucătorul, iar pentru asta Cordea nu are circumstanțe atenuante.

Dar chiar și dacă s-a întâmplat asta, nu ai cum să faci așa ceva! Tu, Bergodi, ești și trebuie să fii un exemplu pentru jucători, pentru toți care sunt în fenomen. Indiferent că a înjurat sau nu Cordea”.

De la ce ar fi pornit scandalul în care Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar

Conform descrierii din raport, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, într-un schimb dur de replici, Cordea i-ar fi adresat lui Nistor înjurătura „Să o f** pe mă-ta”, moment care a contribuit la reacția lui Cristiano Bergodi, tehnicianul simțindu-se vizat.

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

  • „Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau
    a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.
  • Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei
    sau mai multe persoane.
  • Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.
  • Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.
  • Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i
    despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

