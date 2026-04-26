„Aș vrea să fac o glumă, dar...” Cristi Chivu, moment ciudat când a fost întrebat despre Bastoni

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter, a prefațat meciul cu Torino, care va avea loc astăzi, de la ora 19:00, în Serie A.

Antrenorul român a vorbit și despre situația medicală a lui Alessandro Bastoni (27 de ani), jucător care a fost criticat pentru cartonașele roșii primite.

Inter este aproape de câștigarea campionatului în primul sezon cu Cristian Chivu pe bancă.

Nerazzurrii conduc Serie A cu 78 de puncte după 33 de etape și au un avans de 9 puncte față de Napoli.

În cazul unei victorii cu Torino, Inter poate ajunge din nou la 12 puncte peste principala urmăritoare și ar face un pas decisiv spre titlu.

„Mai sunt meciuri de jucat și puncte de câștigat pentru a ne apropia de ceea ce a fost visul nostru. Avem nevoie de atitudinea potrivită pentru a câștiga partida, pentru a încerca să fim dominanți și pentru a înțelege momentele jocului.

Această echipă, în ultimii ani, a arătat cât de competitivă poate fi. Pentru noi a fost mereu o obligație să fim competitivi”, a spus antrenorul, conform corrieredellosport.it

Întrebat despre Alessandro Bastoni, care este incert înaintea meciului cu Torino, Chivu a spus:

Bastoni? Aș vrea să fac o glumă, dar nu o fac. Are încă dureri, s-a antrenat, strânge din dinți, a încercat să urmeze tratamentele pentru a fi mai relaxat în mișcări. Astăzi s-a antrenat cu echipa, vedem mâine Cristi Chivu

Ce a spus Chivu în legătură cu Bastoni ar fi făcut referire la episoadele controversate în care fundașul a fost implicat în acest an, inclusiv scandalul cu escorte de lux dar și cu zvonurile despre o posibilă plecare de la Inter la finalul sezonului, Barcelona fiind una dintre destinațiile vehiculate.

Acesta a fost luat la țintă pentru simularea din derby-ul cu Juventus de pe 14 februarie, câștigat cu 3-2, dar și după ce a fost eliminat în meciul Italiei cu Bosnia, pierdut la loviturile de departajare (scor 1-1, 1-4 d.pen.).

FOTO. Eliminarea lui Bastoni în Bosnia - Italia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport