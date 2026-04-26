„Aș vrea să fac o glumă, dar..." Cristi Chivu, moment ciudat când a fost întrebat despre Bastoni
alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 14:21
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter, a prefațat meciul cu Torino, care va avea loc astăzi, de la ora 19:00, în Serie A.
  • Antrenorul român a vorbit și despre situația medicală a lui Alessandro Bastoni (27 de ani), jucător care a fost criticat pentru cartonașele roșii primite.

Inter este aproape de câștigarea campionatului în primul sezon cu Cristian Chivu pe bancă.

Nerazzurrii conduc Serie A cu 78 de puncte după 33 de etape și au un avans de 9 puncte față de Napoli.

„Pierdem tot. Realitatea e dură” Răzvan Lucescu, imaginea deznădejdii după finala Cupei pierdută de AEK: „Uităm să jucăm!”
În cazul unei victorii cu Torino, Inter poate ajunge din nou la 12 puncte peste principala urmăritoare și ar face un pas decisiv spre titlu.

„Mai sunt meciuri de jucat și puncte de câștigat pentru a ne apropia de ceea ce a fost visul nostru. Avem nevoie de atitudinea potrivită pentru a câștiga partida, pentru a încerca să fim dominanți și pentru a înțelege momentele jocului.

Această echipă, în ultimii ani, a arătat cât de competitivă poate fi. Pentru noi a fost mereu o obligație să fim competitivi”, a spus antrenorul, conform corrieredellosport.it

Întrebat despre Alessandro Bastoni, care este incert înaintea meciului cu Torino, Chivu a spus:

Bastoni? Aș vrea să fac o glumă, dar nu o fac. Are încă dureri, s-a antrenat, strânge din dinți, a încercat să urmeze tratamentele pentru a fi mai relaxat în mișcări. Astăzi s-a antrenat cu echipa, vedem mâine Cristi Chivu

Ce a spus Chivu în legătură cu Bastoni ar fi făcut referire la episoadele controversate în care fundașul a fost implicat în acest an, inclusiv scandalul cu escorte de lux dar și cu zvonurile despre o posibilă plecare de la Inter la finalul sezonului, Barcelona fiind una dintre destinațiile vehiculate.

Acesta a fost luat la țintă pentru simularea din derby-ul cu Juventus de pe 14 februarie, câștigat cu 3-2, dar și după ce a fost eliminat în meciul Italiei cu Bosnia, pierdut la loviturile de departajare (scor 1-1, 1-4 d.pen.).

Onana, lovitură grea Portarul lui Trabzonspor riscă o suspendare de doi ani » Camerunezul l-ar fi înfuriat pe Eto’o
Planul lui Varga la CFR Cluj Daniel Pancu ar putea deveni cel mai bine plătit antrenor din Superliga
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Opinii
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
