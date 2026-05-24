„Se putea face mult mai mult” Costel Gâlcă, înaintea ultimului meci la Rapid: „Din vârful muntelui am căzut în prăpastie” » Motivele eșecului

Costel Gâlcă (54 de ani) a explicat cum a perceput sezonul petrecut pe banca Rapidului.

Antrenorul giuleștenilor a transmis, după remiza cu FC Argeș, scor 2-2, că meciul de luni va fi ultimul pe banca echipei, iar acum și-a exprimat dezamăgirea față de finalul eșuat de sezon.

Costel Gâlcă: „ Ne-am urcat în vârful muntelui și după aceea am căzut în prăpastie”

„Este ultimul meci, jucăm cu campioana și, înainte de toate, trebuie să-i felicităm pe cei de la Craiova că au făcut eventul. A fost echipa mai constantă. Și s-au văzut și rezultate.

Nu știu ce echipă o să pună mâine, dacă o să joace cei care au jucat până acum sau altă echipă, dar v-am spus că e important pentru noi acest meci, ca palmares, nimic mai mult.

Craiova a făcut schimbări foarte bune, a știut să treacă peste momentele mai grele, unde a fost important, și a terminat ultimul meci cu un scor-fluviu, să spun așa, dar adevărul nu a fost ăsta, pentru că, în campionat, tot timpul echipele au fost foarte apropiate ca puncte”, a declarat Gâlcă.

Întrebat ce sentimente îl încearcă înaintea ultimului meci, tehnicianul a transmis:

„Ca să spun sincer, ne-am urcat în vârful muntelui și după aceea am căzut în prăpastie. Cam așa a fost. Și, din punctul meu de vedere, eu cred că se putea face mult mai mult.

Cred că suporterii noștri meritau mult mai mult. Și pe viitor merită mult mai mult. Pentru că, cum am spus, vin în număr foarte mare și în deplasări, peste tot, ne-au susținut.

Am spus că au fost și momentele în care au fost frustrați și e normal, logic, dar, cred că ei merită mult mai mult.

Cu ce rămân? Cu atmosfera de pe Giulești, care e extraordinară. Și, într-adevăr, aici trăiești fotbalul! Eu acest an l-am trăit prin suporteri” , a mai spus Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă: „La meciul cu U Cluj s-a rupt totul”

Tehnicianul a vorbit și despre momentul în care jocul echipei s-a deteriorat masiv:

„De la meciul cu Cluj, acasă, s-a rupt totul, dar era de dinainte. Numai că atunci ne mai peticeam puțin. Mai găseam soluții și puteam să continuăm câteva meciuri și după aceea reveneam.

Deci n-am avut o constanță cu toate, că am stat acolo sus. N-am putut să punem aceiași jucători mai mult, mai multe meciuri”.

La întrebarea legată de un sfat pentru viitorul antrenor, Gâlcă nu a vrut să comenteze: „Nu dau sfaturi pentru că fiecare le trăiește în felul lui și fiecare ia decizii în felul lui”.

Cât despre o nouă provocare tot în Liga 1: „Cu siguranță! Sunt antrenor și vreau să antrenez, dar, v-am spus, vom vedea ce se va întâmpla”.

În plus, antrenorul susține că o ultimă impresie bună ar putea arăta că echipa și-a dorit constant să-și atingă obiectivele propuse:

„E important pentru noi să câștigăm, să dăm totul, să arătăm ca o echipă care și-a dorit, într-adevăr, să stea acolo și a stat multe etape, dar nu am reușit.

Am dat de presiune, trebuie să recunoaștem, dar au fost și multe, multe, multe accidentări, de la începutul sezonului până acum”, a încheiat Gâlcă.

Costel Gâlcă: „Nu va fi ușor pentru Hagi”

Cât despre cum va arăta România sub comanda lui Gică Hagi, Gâlcă crede că va fi dificil pentru acesta, având în vedere lipsa jucătorilor valoroși.

„El, ca jucător, a fost cel mai bun jucător al nostru din toate timpurile noastre și cu siguranță că-și dorește ca echipa națională să se transforme, să fie competitivă. Nu va fi ușor.

Dar eu, personal, îmi doresc să reușească. Dar, repet, nu va fi ușor pentru că nu prea avem jucători de valoare dacă vrem să spunem așa sau în campionate puternice să joace tot timpul”.

