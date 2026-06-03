Au anunțat prelungirea Un jucător important continuă în Bănie și în sezonul următor: „Craiova a devenit casa mea” 

Universitatea Craiova a anunțat că i-a prelungit contractul fundașului central Adrian Rus (30 de ani).

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Ajuns în Bănie la începutul sezonului recent încheiat, Adrian Rus a confirmat și va continua la gruparea de pe „Oblemenco”.

Adrian Rus și-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova

Gruparea din Oltenia a ales un mod inedit prin a face anunțul prelungirii lui Rus. Inițial, pe contul de Facebook al echipei a apărut textul: „O poveste scrisă bine nu poate avea decât un happy-end”.

Ulterior, la mai puțin de o oră distanță, pe canalele oficiale ale clubului a apărut un videoclip cu momentele importante pe care Rus le-a trăit în sezonul recent încheiat.

„Împreună, până la capăt! Am sperat cu toții... Am așteptat și, acum, putem anunța oficial: campionul Adrian Rus continuă drumul spre noi performanțe alături de Universitatea Craiova! Forza Știința!”, a transmis noua campioană a României.

Adrian Rus: „Craiova a devenit casa mea”

Fundașul a publicat și el un mesaj, imediat după ce clubul a făcut anunțul.

„Acum un an am venit la Universitatea Craiova cu multă ambiție și dorința de a demonstra. Mirel Rădoi a avut un rol important în alegerea mea, oferindu-mi încredere încă din primul moment, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Astăzi sunt fericit să continui această poveste. Am găsit aici oameni extraordinari, un grup unit, suporteri incredibili și aceeași relație bazata pe respect, încredere si comunicare din partea actualului staff tehnic, lucru care a contat enorm pentru mine.

Craiova a devenit mai mult decât un club. A devenit casa mea. Vă mulțumesc pentru susținere și vă promit că voi da totul pentru acest tricou în fiecare zi.

Rămân aici. Rămân pentru Știința!”, a scris Adrian Rus, pe Instagram.

În tricoul Universității Craiova, Adrian Rus a jucat 34 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 4 goluri și să câștige două trofee: campionatul și Cupa României.

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