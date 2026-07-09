CFR Cluj mai are de așteptat VIDEO. Cum s-a terminat primul meci din „dubla” care decide adversara ardelenilor din Conference League
Alashkert, remiză cu Yelimay Semey în primul tur al preliminariilor Conference League (Foto: IMAGO)
Conference League

CFR Cluj mai are de așteptat VIDEO. Cum s-a terminat primul meci din „dubla” care decide adversara ardelenilor din Conference League

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 20:57
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 21:55
  • Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan) au remizat, scor 1-1, în prima manșă a „dublei” din turul 1 preliminar din Conference League.
  • Câștigătoarea acestui duel o va întâlni pe CFR Cluj în runda următoare a calificărilor.
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CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul SuperLigii, sezonul 2025/26, și își va începe aventura europeană în turul 2 preliminar din Conference League.

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Alashkert și Yelimay, remiză în „dubla” care decide adversara lui CFR Cluj

După o primă repriză echilibrat, în care ambele echipe au bifat câte un șut pe poartă, Yelimay a deschis scorul în minutul 60, când Ashirbek a marcat cu un șut din interiorul careului.

Alashkert a egalat în minutul 86: Nalbandyan a centrat din corner, iar Terteryan s-a înălțat și a înscris cu o lovitură de cap.

Nocturna stadionului din Erevan s-a stins imediat după golul de 1-1, problema fiind rezolvată după aproximativ 7 minute.

Adversara celor de la CFR Cluj se va decide la meciul retur, programat pe 16 iulie, cu începere de la ora 18:00, în Kazahstan.

CFR Cluj va juca manșa tur a „dublei” din turul 2 preliminar în deplasare, pe 23 iulie, iar returul se va disputa în Gruia, pe 30 iulie.

Alashkert a mai jucat cu echipe din România. Pentru Yelimay ar fi o premieră

Alashkert a jucat cu CFR Cluj în turul 3 al preliminariilor Europa League, sezonul 2018/19, iar echipa din Gruia a câștigat ambele partide: a fost 2-0 în Armenia și 5-0 în România.

În sezonul următor, echipa din Armenia s-a duelat și cu FCSB, tot în Europa League, însă în turul 2 preliminar. A fost învinsă categoric acasă, 0-3, iar victoria surprinzătoare de la Giurgiu, 3-2, nu a fost suficientă pentru a elimina formația bucureșteană.

Pentru Yelimay Semey, CFR Cluj ar putea deveni prima adversară din România.

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