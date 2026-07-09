CFR, presată de datorii Ioan Varga trebuie să plătească urgent două milioane de euro. Clujenii riscă o sancțiune severă

Cu nouă zile înainte de începerea noului sezon, CFR Cluj se confruntă cu o problemă financiară gravă.

Clubul din Gruia ar avea datorii de două milioane de euro, pe care ar trebui să le achite în cadrul procesului de monitorizare post-licențiere.

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Problemele financiare ale clubului din Gruia nu sunt noi. CFR Cluj a primit licența UEFA pentru sezonul 2026-2027, dar a fost ulterior sancționată de forul european cu o amendă în valoare de 200.000 de euro pentru restanțe.

Ioan Varga trebuie să achite două milioane de euro pentru a evita depunctarea

Acum, CFR se confruntă cu alte datorii, care au fost înregistrate până la 30 iunie 2026.

Din totalul de două milioane de euro, 1,3 milioane ar urma să ajungă la ANAF, iar restul de 700.000 de euro către terți, printre care impresari și jucători, conform fanatik.ro. CFR Cluj trebuie să achite datoriile până pe 15 iulie.

Miza este importantă pentru CFR Cluj. Dacă datoriile nu sunt achitate până la termenul limită, clubul riscă să înceapă sezonul cu o sancțiune sportivă, iar cea mai dură variantă ar fi depunctarea.

Pentru formația lui Antonio Folha, problema apare chiar înaintea startului de sezon. CFR Cluj va debuta pe 18 iulie, în deplasare, cu Oțelul Galați. Meciul se va disputa începând cu ora 18:30 și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

20,85 de milioane de euro valorează lotul celor de la CFR Cluj. Cei mai scumpi jucători sunt Meriton Korenica și Andrei Cordea, ambii cotați la 3 milioane de euro, urmați de Marian Huja și Lorenzo Biliboc, evaluați la 1,5 milioane de euro fiecare

În Europa, CFR Cluj va intra în turul 2 preliminar din Conference League, unde va întâlni câștigătoarea dublei Alashkert - Yelimay Semey.

Prima manșă este programată pe 23 iulie, în deplasare, iar returul se va juca o săptămână mai târziu, pe 30 iulie, la Cluj.

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