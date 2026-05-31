„Merită Balonul de Aur” Alessandro Del Piero, fără ezitare după finala Ligii Campionilor: „Nimeni nu a fost la fel de decisiv ca el”

PSG - ARSENAL 1-1 (4-3 pen.). Legendarul Alessandro Del Piero (51 de ani) a vorbit la superlativ despre Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), starul formației franceze.

Internaționalul georgian a evoluat 83 de minute în finala de la Budapesta, fiind înlocuit de Bradley Barcola (23 de ani).

Kvaratskhelia a jucat un rol decisiv la penalty-ul transformat de Ousmane Dembele, care a dus meciul în prelungiri. Fostul jucător al lui Napoli i-a luat fața lui Mosquera, a fost faultat, iar „centralul” Daniel Siebert nu a ezitat și a arătat punctul cu var.

Alessandro Del Piero: „Kvaratskhelia merită Balonul de Aur, dacă nu ar fi Cupa Mondială...”

Prezent pe „Puskas Arena”, Alessandro Del Piero crede că Kvaratskhelia merită să câștige Balonul de Aur în acest an.

Legenda fotbalului italian susține că doar absența Georgiei de la Mondial ar putea cântări împotriva sa.

„Dacă nu ar fi fost Cupa Mondială, Kvaratskhelia ar fi cu siguranță Balonul de Aur.

În Liga Campionilor din acest an nimeni nu a fost la fel de decisiv ca el în ceea ce privește golurile, pasele decisive și prezența pe teren

Arsenal? A avut un sezon extraordinar, chiar dacă, după părerea mea, în seara aceasta (n.r. - sâmbătă) a fost puțin prea pasivă după ce a preluat conducerea.

Dar acesta este singurul neajuns al unui sezon extraordinar; să nu uităm că Premier League este un campionat extrem de dur, care îți cere foarte mult”, a declarat Del Piero, citat de calciomercato.com.

Kvaratskhelia a ajuns pe Parc des Princes în ianuarie 2025, când PSG plătea celor de la Napoli suma de 80 de milioane de euro.

19 goluri și 11 pase decisive a reușit Kvaratskhelia în 48 de meciuri pentru PSG în acest sezon

În acest an, gala „Balonului de Aur”, cel mai prestigios premiu individual din lumea fotbalului, va avea loc pe 26 octombrie, la Londra. Anul trecut a fost câștigat de colegul lui Kvaratskhelia de la PSG, Ousmane Dembele.

