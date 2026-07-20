Alexa Baena scrie istorie Spaniolul a atins o performanță unică în Europa! Doar Messi și Di Maria se mai pot lăuda cu așa ceva +5 foto
Alex Baena. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Alexa Baena scrie istorie Spaniolul a atins o performanță unică în Europa! Doar Messi și Di Maria se mai pot lăuda cu așa ceva

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 19:17
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 20:04
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„La Furia Roja” nu i-a oferit nicio șansă Argentinei lui Leo Messi și a cucerit, duminică, cel de-al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010, atacantul lui Atletico fiind titular în 7 dintre cele 8 partide ale naționalei sale.

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Alex Baena, primul fotbalist care câștigă Euro, Cupa Mondială și aurul olimpic

Titlul mondial cucerit la New Jersey se alătură medaliei de aur și titlului european din palmaresul lui Baena, cucerite în vara lui 2024.

Performanța impresionantă atinsă de fotbalistul spaniol nu a fost trecută cu vederea, fiind felicitat chiar de către Comitetul Olimpic Spaniol.

„Primul din istorie. Alex Baena devine primul fotbalist care câștigă un Campionat European, o medalie de aur la Jocurile Olimpice și o Cupă Mondială.

Ești un exemplu în toate privințele. Suntem mândri că ai făcut parte din familia noastră olimpică”, este mesajul transmis de Comitet, pe platforma X.

Până la borna atinsă de Baena, doar doi fotbaliști se mai bucurau de o performanță similară: CM, aur olimpic și titlu continental. Cei doi sunt Lionel Messi și Angel Di Maria.

Ambii argentinieni au cucerit cele trei titluri în același timp: Mondialul în 2022, Copa America de două ori, în 2021 și 2024, iar aurul olimpic în 2008.

Spre deosebire de cei doi sud-americani, Baena a reușit totul la turnee consecutive în decurs de numai doi ani.

Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg
Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg

Galerie foto (5 imagini)

Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg Bucuria jucătorilor spanioli după câștigarea CM 2026 / Foto: IMAGO.jpg
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