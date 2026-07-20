Ionuț Chirilă revine la Dinamo A fost numit antrenor principal la echipa Ministerului de Interne, după o pauză de cinci ani

Ionuț Chirilă (60 de ani) este noul antrenor principal al celor de la CS Dinamo.

Tehnicianul cu licență UEFA Pro revine astfel în antrenorat după o pauză de aproximativ cinci ani.

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Dinamo este clubul la care Ionuț Chirilă și-a început cariera de antrenor.

Ionuț Chirilă a fost numit antrenor la CS Dinamo, deși n-a mai antrenat de cinci ani

Chirilă preluase deja pregătirea echipei în zilele precedente. Ultima sa experiență pe banca unei formații fusese la Academica Clinceni, în 2021.

„Oficial. Chirilă e aici. Noul antrenor principal al echipei CS Dinamo este Ionuț Chirilă.

Un nume de legendă al fotbalului românesc, Chirilă și-a început cariera de tehnician la Centrul de Copii și Juniori de la Dinamo.

A crescut, în spiritul clubului, o generație de învingători. Florentin Petre, regretatul Cătălin Hîldan și alți jucători formați de Chirilă au repus Dinamo pe harta fotbalului la începutul anului 2000”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

Chirilă a lucrat nouă ani în centrul de copii și juniori al clubului, între 1987 și 1996, perioadă în care a contribuit la formarea unei generații importante pentru fotbalul dinamovist.

După perioada petrecută la Dinamo, Chirilă a preluat în 1997 echipa de tineret a Rapidului, iar ulterior a trecut la seniori.

Electromagnetica București, CSM Focșani, Jiul Petroșani UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și ASA Tg. Mureș sunt echipele antrenate de Ionuț Chirilă de-a lungul carierei.

CS Dinamo continuă în Liga 2

CS Dinamo a avut un sezon dificil în Liga 2 și a ajuns la barajul pentru menținerea în eșalonul secund.

Echipa a pierdut dubla cu CSC Șelimbăr, scor 1-3 la general, dar va putea continua în Liga 2 după ce Poli Iași a renunțat la locul său.

Chirilă a precizat încă din martie că va semna cu formația roș-albă abia în vară, cu condiția ca echipa să rămână în Liga 2.

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