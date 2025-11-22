A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea
Alexander Isak. Foto: IMAGO
A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 16:13
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 16:16
  • Alexander Isak (26 de ani), atacantul lui Liverpool, și-a cumpărat un câine de pază în valoare de aproximativ 35.000 de euro.

Această decizie vine după ce Isak și alți colegi de la naționala Suediei au fost amenințați cu moartea după parcursul slab din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Alexander Isak a dat 35.000 de euro pe un doberman

Alexander Isak a cheltuit aproximativ 35.000 de euro pentru un doberman foarte bine antrenat pentru a-l proteja în viața de zi cu zi, potrivit thesun.co.uk.

Isak și-a cumpărat acest câine după ce jucătorii de la naționala Suediei au fost amenințați cu moartea după parcursul din preliminarii.

Suedia a încheiat pe ultimul loc în grupa B, cu doar 2 puncte obținute în 6 partide. Cu toate acestea, nordicii au ajuns la baraj datorită parcursului bun din Liga Națiunilor.

Decizia suedezului vine și după ce a fost criticat tot mai mult în privința transferului său la Liverpool, mutare pentru care „cormoranii” au plătit 145 de milioane de euro.

„Alexander a avut o vară foarte mediatizată din cauza transferului la Liverpool care s-a tot lăsat așteptat și prețului ridicat pe care clubul l-a plătit pentru el. Vrea să se stabilizeze în afara terenului, iar achiziționarea unui câine de pază este o parte esențială a acestui proces”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Un exemplar din rasa de câine aleasă de Isak FOTO Imago Un exemplar din rasa de câine aleasă de Isak FOTO Imago
Un exemplar din rasa de câine aleasă de Isak FOTO Imago

În ultima vreme, tot mai mulți sportivi au fost victimele unor spargeri de locuințe.

Chiar în cursul acestei săptămâni, casa jucătoarei de la Como Women, Alisha Lehmann, a fost spartă de hoți în timp ce sportiva era plecată.

În urmă cu aproape două săptămâni, hoții au intrat și în casa lui Raheem Sterling. Jucătorul lui Chelsea i-a înfruntat pe aceștia, folosind un cuțit.

Specialiștii canini de la Phoenix Dogs, care i-au vândut dobermanul lui Alexander Isak, au descris animalul ca fiind „frumos atât la interior, cât și la exterior” și fiind o „fiară fabuloasă”, potrivit sursei citate.

Fundașul lui Everton, Jake O'Brien, în vârstă de 24 de ani, și-a cumpărat și el recent un câine de pază, exact ca starul lui Liverpool.

De la venirea sa la Liverpool, Alexander Isak a jucat în doar 8 partide în toate competițiile pentru „cormorani”. Atacantul suedez a înscris un singur gol, în Cupa Ligii Angliei, împotriva lui Southampton.

140 de milioane de euro
este cota de piață a lui Alexander Isak, potrivit Transfermarkt

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

  • Italia - Irlanda de Nord
  • Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

  • Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)
  • Polonia - Albania

Ruta C

  • Turcia - România
  • Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

  • Danemarca - Macedonia de Nord
  • Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

