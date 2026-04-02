„Cea mai bună decizie!” Tenismenul prezent la Țiriac Open a explicat de ce a decis să nu mai reprezinte Rusia: „N-am avut nicio problemă”
Foto: atptour.com
Tenis

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 09:54
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 09:55
  • Alexander Shevchenko (25 de ani, #73 ATP), jucător născut în Rusia, a vorbit despre decizia de a-și schimba cetățenia, pe care a luat-o după izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022.

Alexander Shevchenko a fost prezent la turneul Țiriac Open, care se desfășoară la Centrul Național de Tenis în perioada 30 martie – 5 aprilie.

Tenismenul a fost eliminat în turul 2 de Botic van de Zandschulp, scor 5-7, 1-6.

Alexander Shevchenko: „Nu am avut nicio problemă să îmi schimb cetăţenia”

Prezent la București, Alexander Shevchenko a explicat de ce și-a schimbat cetățenia și a ales să reprezinte Kazahstanul.

„Nu am avut nicio problemă să îmi schimb cetăţenia. Mama este din Kazahstan, aşa că m-am gândit la această decizie. Am fost foarte bine primit de Federaţia de tenis din Kazahstan.

Cred că este cea mai bună decizie pentru tenisul meu. Mă ajută în fiecare zi şi a fost o decizie uşor de luat, ca să fiu sincer”, a declarat sportivul născut în Rusia, conform fanatik.ro.

În acest moment, Shevchenko se poziționează pe locul 73 în circuitul ATP. Cea mai bună clasare a acestuia a fost pe locul 45, în februarie 2024.

Shevchenko a vorbit mai apoi despre dificultățile pe care sportivii le întâmpină atunci când călătoresc foarte des.

„A fost destul de frig la Bucureşti. În special după Miami, pentru că acolo a fost foarte cald, soare. Lumea nu prea vorbeşte despre asta, dar călătoriile dese sunt unul dintre factorii cei mai dificili în tenisul actual. Trebuie să călătoreşti mult în startul sezonului, mergi din Australia în SUA, apoi joci în Cupa Davis în Kazahstan.

Călătoreşti mult, vremea se schimbă mereu şi trebuie să ai grijă de corpul tău. Este un aspect foarte dificil şi foarte important în tenisul actual.

Acum, nu mai sunt în top 50, puţin mai jos, dar creşterea mea a fost una bună. În 2023 am avut «explozia», să zic aşa. 2024 şi 2025 au fost cu mai puţin succes decât 2023, dar cred că îmi recapăt forma în acest an şi sper să am cel mai bun an”, a mai spus Alexander Shevchenko.

Înainte să participe la Țiriac Open, tenismenul a fost prezent la turneul de la Miami, acolo unde a fost eliminat în turul 3 de Ugo Humbert, scor 4-6, 6-7.

Alexander Shevchenko: „Simona Halep a fost o jucătoare fenomenală”

Shevchenko a lăudat-o și pe Simona Halep, fostul lider mondial în clasamentul WTA, care s-a retras din activitate în februarie 2025.

„Simona Halep a fost o jucătoare fenomenală. A câştigat două trofee de Grand Slam (n.r. - Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019). Cred că este un model de urmat în România, nu? Este o jucătoare fenomenală, am văzut-o de câteva ori şi nu am de spus decât de bine despre ea”, a precizat sportivul.

Până în acest moment, Alexander Shevchenko nu a reușit să cucerească niciun titlu ATP.

rusia ucraina kazahstan razboi ucraina tiriac open Alexander Shevchenko
Știrile zilei din sport
Opinii
Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share