Băluță și-a luat adio de la Boluspor Românul și-a anunțat plecarea de la clubul din Turcia după mai puțin de 3 luni: „Meritați mai mult”

Alexandru Băluță (32 de ani) și-a anunțat plecarea de la Boluspor, formație care evoluează în liga a doua din Turcia.

Mijlocașul român semnase cu Boluspor în urmă cu mai puțin de trei luni, după experiența eșuată din SUA, de la Los Angeles FC, iar acum și-a încheiat înțelegerea și cu clubul turc.

Alexandu Băluță a plecat de la Boluspor

După ce a reușit să bifeze doar 15 minute pentru LAFC, formație la care a ajuns după despărțirea de FCSB, Băluță nu a reușit să se impună nici în eșalonul secund din Turcia.

Jucătorul român și-a anunțat plecarea de la Boluspor după 8 apariții, în care a bifat doar 246 de minute, reușind o singură pasă de gol.

„Vă mulțumesc tuturor și vă doresc mult succes și momente minunate în următorii ani. A fost o plăcere să împărtășesc fiecare zi cu voi și să dau tot ce am mai bun pentru echipă.

Meritați mai mult decât ce aveți acum și vă țin pumnii pentru ce va urma. Vă îmbrățișez și sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din acest club”, a scris Alexandru Băluță, într-un story de pe Instagram.

Mesajul publicat de Băluță. Foto: captură Instagram

Cifrele lui Alex Băluță din carieră:

Universitatea Craiova : 141 de meciuri, 28 goluri, 16 pase decisive

: 141 de meciuri, 28 goluri, 16 pase decisive Puskas Akademia - 85 meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive

- 85 meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive FCSB : 81 meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive

: 81 meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive Chindia Târgoviște : 45 meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă

: 45 meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă Slavia Praga : 34 meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive

: 34 meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive Farul Constanța : 28 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive

: 28 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive Slovan Liberec : 25 meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive

: 25 meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive LAFC : 1 meci

: 1 meci Boluspor: 8 meciuri, o pasă decisivă

400.000 de euro este cota de piață a lui Alex Băluță, potrivit transfermarkt.com

