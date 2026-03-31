„Mi-e foarte greu, nu am sprijin" Conducătorul clubului din Liga 1 întâmpină tot mai multe dificultăți financiare: „Sunt singur"
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 18:49
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 20:33
  • Alexandru Meszar, președintele și finanțatorul celor de la UTA Arad, a vorbit despre dificultățile financiare cu care se confruntă clubul, în contextul în care arădenii se află în concordat preventiv.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Alexandru Meszar reconfirmat că este dispus să cedeze echipa chiar gratuit, din cauza problemelor financiare, cu condiția respectării unor garanții pentru viitor.

Alexandru Meszar: „Mi-e foarte greu, nu am sprijinul autorităților

UTA Arad se află pe locul secund în play-out, iar trupa pregătită de Adrian Mihalcea nu va putea participa în cupele europene la finalul sezonului. Clubul nu a aplicat pentru licența UEFA.

„Mici solicitări au fost, dar nu am stat la masă cu nimeni. Eu o să aștept și nu cedez până când nu se va întâmpla acest lucru.

Sunt singur, mi-e foarte greu, nu am sprijinul autorităților pe măsura altor cluburi, unde 30-40-50 la sută sunt asigurați de bugetul public. La mine, 10 la sută, iar restul trebuie să produc.

Suntem o echipă care în fiecare an se bate la primele 7-8 locuri, nu mai vorbesc de palmares, infrastructură, tradiție, de academie...

Suntem în regulă din toate punctele de vedere, doar o singură problemă este: că sunt singur”, a declarat Alexandru Meszar, conform sport.ro.

  • În primele două meciuri din play-out, UTA Arad a învins-o pe Hermannstadt (3-2) și a pierdut cu FCSB (0-1). În etapa 3, arădenii vor primi vizita celor de la Metaloglobus, duminică, de la ora 15:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul reușit de David Miculescu în FCSB - UTA Arad 1-0

Alexandru Meszar: „Doar în 2026 am achitat 700.000 de euro către ANAF”

Primele luni de concordat preventiv au fost, fără îndoială, o perioadă dificilă, dar necesară pentru stabilizarea clubului. Am intrat în acest proces tocmai pentru a avea un cadru legal și predictibil prin care să putem gestiona corect obligațiile financiare și să asigurăm continuitatea activității.

Este foarte important de precizat că acest concordat se referă exclusiv la datoriile către stat. Nu sunt afectați jucătorii, angajații sau furnizorii, iar acest lucru spune multe despre modul în care am gestionat situația. De asemenea, trebuie înțeles că, prin acest mecanism, UTA nu a păgubit pe nimeni.

Nu s-a șters nicio datorie, nu s-a tăiat nimic. Vorbim strict despre o eșalonare a plăților către stat, într-un cadru legal, asumat și transparent. Au existat, bineînțeles, eforturi considerabile pentru a respecta termenele stabilite, iar acest lucru rămâne o prioritate pentru noi”, a declarat Meszar, conform prosport.ro, săptămâna trecută.

Doar în acest an 2026 am achitat peste 700.000 de euro către ANAF. Până în prezent am reușit să ne încadrăm în planul stabilit. Este adevărat că veniturile actuale nu acoperă în totalitate nivelul cheltuielilor, însă lucrăm constant la optimizare, la atragerea de parteneri și la consolidarea clubului pe baze sănătoase. Important este că avem un plan clar, pe care îl urmăm cu responsabilitate. Obiectivul nostru este stabilitatea pe termen lung Alexandru Meszar

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA225*
9Botoșani224
10Farul223*
11Oțelul221*
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia216*
14Petrolul216
15Hermannstadt215*
16Metaloglobus210
*️ - beneficiază de rotunjire

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share