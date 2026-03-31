„Mi-e foarte greu, nu am sprijin”  Conducătorul clubului din Liga 1 întâmpină tot mai multe dificultăți financiare: „Sunt singur”

Alexandru Meszar, președintele și finanțatorul celor de la UTA Arad, a vorbit despre dificultățile financiare cu care se confruntă clubul, în contextul în care arădenii se află în concordat preventiv.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Alexandru Meszar reconfirmat că este dispus să cedeze echipa chiar gratuit, din cauza problemelor financiare, cu condiția respectării unor garanții pentru viitor.

Alexandru Meszar: „ Mi-e foarte greu, nu am sprijinul autorităților”

UTA Arad se află pe locul secund în play-out, iar trupa pregătită de Adrian Mihalcea nu va putea participa în cupele europene la finalul sezonului. Clubul nu a aplicat pentru licența UEFA.

„Mici solicitări au fost, dar nu am stat la masă cu nimeni. Eu o să aștept și nu cedez până când nu se va întâmpla acest lucru.

Sunt singur, mi-e foarte greu, nu am sprijinul autorităților pe măsura altor cluburi, unde 30-40-50 la sută sunt asigurați de bugetul public. La mine, 10 la sută, iar restul trebuie să produc.

Suntem o echipă care în fiecare an se bate la primele 7-8 locuri, nu mai vorbesc de palmares, infrastructură, tradiție, de academie...

Suntem în regulă din toate punctele de vedere, doar o singură problemă este: că sunt singur ”, a declarat Alexandru Meszar, conform sport.ro.

În primele două meciuri din play-out, UTA Arad a învins-o pe Hermannstadt (3-2) și a pierdut cu FCSB (0-1). În etapa 3, arădenii vor primi vizita celor de la Metaloglobus, duminică, de la ora 15:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Meszar: „Doar în 2026 am achitat 700.000 de euro către ANAF”

„Primele luni de concordat preventiv au fost, fără îndoială, o perioadă dificilă, dar necesară pentru stabilizarea clubului. Am intrat în acest proces tocmai pentru a avea un cadru legal și predictibil prin care să putem gestiona corect obligațiile financiare și să asigurăm continuitatea activității.

Este foarte important de precizat că acest concordat se referă exclusiv la datoriile către stat. Nu sunt afectați jucătorii, angajații sau furnizorii, iar acest lucru spune multe despre modul în care am gestionat situația. De asemenea, trebuie înțeles că, prin acest mecanism, UTA nu a păgubit pe nimeni.

Nu s-a șters nicio datorie, nu s-a tăiat nimic. Vorbim strict despre o eșalonare a plăților către stat, într-un cadru legal, asumat și transparent. Au existat, bineînțeles, eforturi considerabile pentru a respecta termenele stabilite, iar acest lucru rămâne o prioritate pentru noi”, a declarat Meszar, conform prosport.ro, săptămâna trecută.

Doar în acest an 2026 am achitat peste 700.000 de euro către ANAF. Până în prezent am reușit să ne încadrăm în planul stabilit. Este adevărat că veniturile actuale nu acoperă în totalitate nivelul cheltuielilor, însă lucrăm constant la optimizare, la atragerea de parteneri și la consolidarea clubului pe baze sănătoase. Important este că avem un plan clar, pe care îl urmăm cu responsabilitate. Obiectivul nostru este stabilitatea pe termen lung Alexandru Meszar

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA 2 25* 9 Botoșani 2 24 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 2 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16* 14 Petrolul 2 16 15 Hermannstadt 2 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire

