„Am întrebat și adversarul” Ce a spus Musi despre faza care a stârnit furia lui Ilyeș + Dinamovistul a spart ghinionul cu un procedeu spectaculos

Dinamo - Csikszereda 4-0. Alexandru Musi (21 de ani) a comentat faza din minutul 16, când a obținut penalty-ul din care „câinii” au deschis scorul.

Dinamovistul a marcat un gol spectaculos în repriza secundă a partidei de pe Arena Națională.

Dinamo și Csikszereda s-au întâlnit în prima etapă a returului din sezonul regulat, iar Musi a fost unul dintre jucătorii care au reușit să iasă în evidență.

Dinamo - Csikszereda 4-0 . Alexandru Musi: „Am întrebat și fundașul lor central”

Deși faza a stârnit controverse, Musi e convins că penalty-ul primit de Dinamo a fost corect acordat. Spune că până și Erwin Bloj, cel cu care s-a duelat pentru minge, i-ar fi confirmat acest lucru.

„Nu pot să spun că a fost un meci ușor. Ne-am făcut treaba, am făcut ce ne-a cerut Mister.

A venit penalty-ul ăla și de acolo pot să spun că și ei s-au demoralizat un pic. Noi ne-am făcut jocul, am jucat fotbal și în seara asta, s-a văzut de departe că suntem mai buni decât ei.

S-a auzit că a fost penalty. Am întrebat și fundașul central (n.r. Erwin Bloj) și mi-am spus că da, că s-a auzit, că a văzut clar cum m-a lovit. Și clar, dacă simt contact, este penalty. Pentru mine a fost penalty”, a declarat Musi, la Digi Sport.

Întrebat despre evoluția sa, după ce a reușit să și marcheze în repriza a doua, în urma unei faze în care l-a driblat pe portarul Pap, Musi a răspuns:

„Mereu este loc de mai bine. Vreau să muncesc foarte mult la antrenamente, să-mi văd de treaba mea, să ascult de staff, să fiu cum am fost eu până acum și cu siguranță vor veni și rezultatele”.

Reușita lui Musi fusese inițial anulată, însă a fost validată după intervenția VAR. Ar fi fost al patrulea gol anulat din acest sezon pentru atacant, care își exprimase frustrarea și după meciul cu CFR Cluj, când a pățit același lucru.

„E al treilea gol anulat sezonul ăsta, nu știu ce trebuie să mai fac, cred că trebuie să mai merg pe la biserică. Dar mă bucur că reușesc să marchez”, spunea Musi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport