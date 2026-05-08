Stoc epuizat Interes major pentru monedele dedicate Stelei '86: rezervările online s-au încheiat rapid » Cum mai pot fi achiziționate

BNR a anunțat că stocul alocat rezervărilor online pentru monedele dedicate Stelei ’86 s-a epuizat la scurt timp după lansare, semn al interesului ridicat pentru emisiunea numismatică.

Monedele pot fi achiziționate în continuare prin canalele de vânzare ale BNR, în limita stocului disponibil.

Steaua București și performanța istorică din 1986 au readus în prim-plan un interes major din partea publicului și a colecționarilor, după lansarea monedelor aniversare dedicate împlinirii a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Stocul online de monede Steaua ’86, epuizat în 24 de ore

Începând cu data de 7 mai 2026, ora 09:00, BNR a pus în circulație numismatică o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni” , iar cererea s-a dovedit imediat ridicată.

Pe site-ul Băncii Naționale a României a apărut anunțul potrivit căruia stocul alocat rezervărilor online a fost epuizat, semn al interesului crescut pentru această emisiune dedicată celui mai mare succes din istoria fotbalului românesc.

De unde mai pot fi cumpărate monedele Steaua ’86

BNR precizează că monedele pot fi achiziționate în continuare de la ghișeele sucursalelor regionale din București, Cluj-Napoca, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, în limita stocului disponibil.

Pe 7 mai 1986, pe stadionul Raman Sanchez Pizjuan din Sevilla, Steaua București a devenit prima echipă din Europa de Est care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, după finala cu FC Barcelona și prestația memorabilă a legendarului portar Helmut Duckadam, care a apărat toate cele patru loviturilor de departajare executate de spanioli.

Cât costă monedele Steaua ’86

Emisiunea numismatică include două variante:

o monedă din argint, cu valoare nominală de 10 lei;

o monedă din tombac cuprat, cu valoare nominală de 1 leu.

Aversul ambelor monede prezintă o reprezentare a Cupei Campionilor Europeni, stema României, anul de emisiune 2026 și valoarea nominală.

Reversul comun redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile „CÂȘTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” și „1986”.

BNR a stabilit un tiraj maxim de 4.000 de exemplare pentru fiecare tip de monedă.

Prețurile sunt:

1.000 lei pentru moneda din argint;

260 lei pentru moneda din tombac cuprat.

Ambele piese sunt livrate în capsule transparente și sunt însoțite de certificate de autenticitate semnate de conducerea băncii centrale, având totodată putere circulatorie pe teritoriul României.

Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „Nici acum nu realizăm”

Golgheter pentru Steaua, cu 5 goluri marcate în campania în care roș-albaștrii au obținut cea mai mare performanță din istoria României, Pițurcă a dezvăluit că secretul succesului „militarilor” a constat în jocul rapid și presingul agresiv.

„Știi care e problema? Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta.

Am mai spus: o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar, că totuși nu existau euro în cont, să reușească aceste performanțe.

Adică n-a fost numai o performanță, n-a fost numai câștigarea Cupei Campionilor, a fost câștigarea Supercupei Europei, a fost încă o finală, încă o semifinală, deci am dominat, în 4 ani de zile, Europa. Am fost acolo, în primele echipe.

Steaua beneficia de jucători super, genii, dar era o echipă în care absolut toți jucătorii, pe lângă faptul că erau valoroși, erau foarte inteligenți.

Iar coordonarea dintre noi, jocul dintr-o atingere, două atingeri, a făcut să ajungem acolo și să obținem această performanță.

Doamne, a inventat Guardiola pressingul, nu? Pressingul l-a inventat Steaua București și l-au inventat jucătorii. Noi, de ce? Când aveam nevoie neapărat de victorie, mai ales acasă, în fața propriilor suporteri, și intram cu acea agresivitate, răutate, în care ne-am făcut jucători și armată...

Uite, în povestea lui Loți Boloni, că el știți că a plecat la Racing Jet, în Belgia, și acolo s-a întâlnit cu un jucător de la Anderlecht.

I-a zis: «Doamne, nu se poate, voi erați drogați atunci!». Loți le-a spus: «Băi, noi, în România, nu știm ce e ăla drog. Nu erau droguri la noi. Noi mâncam cașcaval pane cu ceapă și cu roșii, ciorbițe de văcuță», ce mâncam noi în acea perioadă.

Deci, pe scurt, o echipă valoroasă. O echipă foarte bună. Văd pe diferite canale că, vezi doamne, dacă ar juca Steaua astăzi cu nu știu ce echipă din Anglia, probabil poate te-ar bate. Numai că noi suntem campionii Europei. Asta-i diferența!”, a declarat Victor Pițurcă.

FOTO. Steaua 86 a sărbătorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport