A dat Rusia pe Austria Anastasia Potapova, lovitură pentru Moscova: „Îmi place Viena, abia aștept să o fac a doua casă”

Rusoaica Anastasia Potapova (24 de ani, #51 WTA) a anunțat că va reprezenta Austria în circuitul profesionist de tenis, începând din sezonul 2026.

Sportiva urmează un traseu similar cu alte jucătoare născute în Rusia, precum: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Varvara Gracheva, Daria Kasatkina, Kamilla Rakhimova și Maria Timofeeva.

Anastasia Potapova, lovitură pentru Rusia: „Îmi place Viena, abia aștept să o fac a doua casă”

„Sunt încântată să vă anunț că cererea mea pentru cetățenie a fost acceptată de Guvernul Austriei.

Austria este un loc pe care îl iubesc, incredibil de primitor și unde mă simt complet acasă. Îmi place să fiu la Viena și abia aștept să o fac a doua mea casă.

În acest context, sunt mândră să anunț că, începând cu 2026, voi reprezenta noua mea țară, Austria, în cariera mea de tenis profesionist ”, a notat sportiva, pe rețelele de socializare.

Decizia a stârnit și reacții din Rusia. Yevgeny Kafelnikov, vicepreședinte al Federației Ruse de Tenis, a comentat ironic: „Ce a câștigat pentru Rusia? Nimeni nu poate spune nimic, și nici eu. Să-i fie de bine”, conform marca.com.

Sportiva, odată văzută ca o mare speranță a tenisului rus, deține în palmares trei titluri: Istanbul (2022), Linz (2023) și Cluj-Napoca (2025).

Această schimbare îi oferă Anastasiei Potapova șansa de a deveni principala jucătoare a Austriei în clasamentul mondial, depășind-o în prezent pe Julia Grabher (29 de ani, #94 WTA), singura sportivă din Austria aflată în top 100 WTA.

Potapova a inflamat spiritele la începutul războiului din Ucraina

La începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, Anastasia Potapova a stârnit controverse.

În februarie 2022, ucraineanca Elina Svitolina a anunțat că nu va juca împotriva rusoaicei la turneul de la Monterrey, iar Potapova a reacționat printr-un mesaj pe Twitter, afirmând că sportivii sunt „ostatici” într-o situație de care nu sunt vinovați.

Sunt străină de politică, dar sunt împotriva durerii, a lacrimilor și a războiului. Pacea unește lumea, iar copiii trebuie să poată să viseze în continuare. Anastasia Potapova

Ulterior, sportiva a fost surprinsă purtând tricoul celor de la Spartak Moscova la un meci de la Indian Wells. Iga Swiatek, lidera mondială la acea vreme, a criticat gestul, iar Potapova a oferit ulterior o explicație:

„Nu a existat nicio intenție politică. Susțin Spartak Moscova de când aveam 10 ani. Tatăl meu a construit o parte din stadionul acestei echipe, așa că face parte din familia noastră.

Am fost foarte surprinsă de ce a spus Swiatek, pentru că nu a fost nicio intenție rea din partea mea", a declarat Potapova pentru welovetennis.fr.

Un alt incident a avut loc în turul al doilea de la WTA Miami, când ucraineanca Marta Kostyuk a refuzat să dea mâna cu Potapova la sfârșitul partidei.

