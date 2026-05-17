Xabi Alonso, oficial la Chelsea După experiența ratată de la  Real Madrid, spaniolul a semnat pe patru ani cu londonezii

Xabi Alonso (44 de ani) este oficial noul antrenor al celor de la Chelsea.

Tehnicianul spaniol a a juns la un acord cu formația de pe Stamford Bridge și va prelua banca tehnică de la 1 iulie.

Fostul antrenor de la Bayer Leverkusen și Real Madrid a semnat un contract valabil pe patru ani cu formația de pe Stamford Bridge.

Xabi Alonso, noul manager al lui Chelsea. Spaniolul a semnat pe patru ani cu londonezii

Chelsea a rămas fără antrenor după despărțirea de Liam Rosenior, iar fostul mijlocaș spaniol a fost principala țintă a conducerii londonezilor.

Alonso a impresionat ca antrenor la Bayern Leverkusen, formație cu care a reușit să câștige Bundesliga, Cupa Germaniei, dar și Supercupa Germaniei.

Ulterior, acesta a pregătit-o și pe Real Madrid, însă aventura sa pe banca formației spaniole s-a încheiat abrupt în ianuarie.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

Xabi Alonso nu este străin de fotbalul britanic. Spaniolul a jucat la Liverpool, club pentru care a bifat 210 apariții înainte de transferul la Real Madrid, în 2009.

Ulterior, fostul mijlocaș și-a încheiat cariera de fotbalist la Bayern Munchen, în 2017.

Chelsea este unul dintre cele mai mari cluburi din fotbalul mondial. Mă umple de o mândrie imensă faptul că devin managerul acestui mare club. Din discuțiile pe care le-am avut cu grupul de proprietari și cu conducerea sportivă, este clar că avem aceeași ambiție. Există mult talent în lot și un potențial uriaș la acest club. Acum, atenția se îndreaptă către muncă, construirea mentalității potrivite și câștigarea trofeelor Xabi Alonso, noul antrenor al lui Chelsea

Numirea lui Alonso reprezintă o nouă încercare a conducerii de la Chelsea de a stabiliza echipa.

De la preluarea clubului de către consorțiul BlueCo, londonezii au schimbat mai mulți antrenori, printre care Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca și Liam Rosenior.

9 este locul ocupat de Chelsea în Premier League, cu 49 de puncte, după 36 de etape

