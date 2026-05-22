Cristiano Ronaldo face istorie Performanța fără precedent pe care portughezul a obținut-o, după ce a câștigat primul titlu cu Al-Nassr

Cristiano Ronaldo (41 de ani) continuă să doboare recorduri, după ce a devenit campion cu Al- Nassr în Arabia Saudită.

Din 2023 la gruparea saudită, superstarul portughez a reușit să rupă blestemul și să-și treacă în palmares primul titlu cucerit în afara Europei.

Performanță istorică pentru Cristiano Ronaldo

Pe lângă Al-Nassr, Ronaldo a cunoscut gloria la Manchester United, Real Madrid și Juventus, unde a reușit să câștige trofee atât cu echipa, cât și individuale.

După cele două goluri marcate în victoria cu Damac, scor 4-1, Cristiano a devenit singurul jucător care a câștigat patru campionate diferite și a ieșit golgheter în fiecare dintre ele, scrie marca.com.

VIDEO. Golul de 3-1 marcat de Ronaldo în meciul cu Damac

هدف! ⚽️🔥

كريستيانو رونالدو من ركلة حرة يعيد توسيع الفارق لصالح النصر 🐐#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/IJcUjlIAV0 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

Starul portughez are acum opt titluri de campion, iar acum își îndreaptă atenția spre borna istorică de 1.000 de goluri. Mai are nevoie de doar 26 de reușite.

974 de goluri a marcat Ronaldo în întrega sa carieră până în acest moment

Cristiano Ronaldo merge la al șaselea Campionat Mondial

În urmă cu câteva zile, selecționerul Roberto Martinez a anunțat lotul Portugaliei pentru CM 2026, iar Cristiano Ronaldo nu avea cum să lipsească.

Va fi a șasea prezență la o Cupă Mondială pentru starul lusitan, după cele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

Lotul Portugaliei pentru CM 2026

Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

- Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi) Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);

- Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica); Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

- Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City); Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Portugalia va începe turneul pe 17 iunie, într-o grupă din care mai fac parte RD Congo, Uzbekistan și Columbia.

Înaintea debutului, lusitanii au programate și două meciuri de pregătire, cu Chile (6 iunie) și Nigeria (10 iunie).

8 goluri a marcat Ronaldo la Cupa Mondială, în 22 de partide

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport