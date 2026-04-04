Gol românesc în China VIDEO. Andrei Burcă a marcat, după o centrare perfectă a lui Alexandru Ioniță. Și Nicolae Stanciu s-a remarcat

Andrei Burcă (32 de ani) a marcat pentru Yunnan Yukun în partida cu Shanghai Port din etapa a patra a primei ligi din China.

Pasa decisivă i-a aparținut lui Alexandru Ioniță (31 de ani).

Yunnan Yukun a pierdut meciul cu Shanghai Port, scor 1-2, iar în acest moment se află pe poziția a doua a campionatului chinez, la egalitate cu alte două echipe și la patru puncte în spatele liderului Chengdu Rongcheng.

Andrei Burcă, gol cu capul din centrarea lui Alexandru Ioniță

În minutul 61 al partidei dintre Yunnan Yukun și Shanghai Port, fundașul echipei naționale a marcat cu o lovitură de cap, din șase metri.

Acesta a reluat perfect o minge trimisă de la colțul terenului de Alexandru Ioniță, celălalt fotbalist român care evoluează la Yunnan Yukun.

Acesta este primul gol marcat de Burcă în tricoul grupării din China. A fost transferat de la Baniyas în vara anului trecut. În 15 meciuri jucate pentru Yunnan, stoperul naționalei a mai reușit o pasă de gol.

Alex Ioniță, cel care i-a pasat decisiv lui Burcă, a ajuns la cinci assist-uri și un gol înscris în primele patru etape disputate din campionatul Chinei.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Burcă:

Romanian goal. Assist Ionita, Burca scored pic.twitter.com/rTa8zO7mOw — TheFootballZone (@football_t69515) April 4, 2026

Burcă a fost integralist în partida pierdută de echipa națională a României în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Ulterior, la partida amicală cu Slovacia, acesta a fost rezervă neutilizată.

1,8 milioane de euro este cota lui Andrei Burcă, conform Transfermarkt. Alex Ioniță valorează 800.000 de euro

Nicolae Stanciu, assist la golul lui Malele

Într-o altă partidă disputată sâmbătă, Shandong Taishan - Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu a pasat decisiv la a doua reușită a lui Cephas Malele, atacant trecut pe la FC Argeș (sezonul 2020/21) și FR Cluj (2022/23).

Mijlocașul a marcat un gol în acest sezon, în înfrângerea suferită în etapa a doua, 1-4 cu Wuhan Three Towns.

Citește și

