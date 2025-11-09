Suspendat până la anul! Decizia a venit după conflictul izbucnit în parcare, la Slobozia - CFR: „Cine ești, mă, tu, să nu plec?” +12 foto
foto: montaj/GOLAZO.ro
Suspendat până la anul! Decizia a venit după conflictul izbucnit în parcare, la Slobozia - CFR: „Cine ești, mă, tu, să nu plec?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 18:29
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 19:44
  • Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. Ion Marin, observator LPF, a fost implicat într-un scandal la finalul partidei de la Clinceni.
  • Observatorul s-a certat cu un reprezentat al CFR-ului, dar și cu un jandarm, din cauza autocarului oaspeților, parcat neregulamentar, astfel încât acesta nu putea părăsi stadionul.

CFR Cluj s-a impus la limită la debutul lui Daniel Pancu ca antrenor pe banca echipei, însă finalul partidei a adus tensiuni în afara stadionului.

Ion Marin, observator LPF: „Trebuie să stăm noi să facă baie jucătorii CFR-ului?”

În momentul în care a vrut să plece de la stadion, observatorul LPF a fost blocat de autocarul oaspeților, moment în care a intrat în conflict cu cineva din preajma mașinii: „Cine ești, mă, tu, să nu plec?”, a reacționat oficialul, potrivit gsp.ro.

Ulterior, un jandarm a intervenit și i-a transmis lui Ion Marin că autocarul a fost parcat acolo pentru a aștepta jucătorii să iasă.

„Dar n-are voie să tragă autocarul aici, ci pe stânga. Păi, ce, trebuie să stăm noi să facă baie jucătorii?”, a răspuns Ion Marin.

Întrebat de jandarm de ce nu a plecat mai devreme, observatorul a răspuns:

„Eu sunt observatorul, mă, trebuie să stau până la sfârșitul jocului, de-aia nu plec. Bă, dar organizare bună aveți, mă. CFR-ului trebuie să-i parcați mașina ca lumea…

Nu aveți unde în atâta parcare? Asta e, dacă trebuie să stăm să facă baie CFR-ul, stăm, asta e…”, a încheiat acesta.

Ion Marin va fi suspendat tot sezonul regulat

Ulterior, secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a reacționat pentru sursa citată:

„Am luat act, cu regret, de imaginile publicate de GSP. Desigur, nu susținem și nu suntem de acord cu un astfel de comportament.

Observatorul de joc va fi reținut de la delegări cel puțin până la finalul sezonului regulat. Observatorul de joc ar trebui să plece ultimul de la stadion. Să fie o învățătură de minte și să înțeleagă toți că nu tolerăm astfel de comportamente”.

FOTO. Slobozia - CFR Cluj 0-1

Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (12 imagini)

Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+12 Foto
Unicul gol al partidei de la Clinceni a fost marcat de Andrei Cordea, în minutul 42, reușită care stârnit controverse din cauza sistemului VAR.

Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (21 imagini)

Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport
+21 Foto
