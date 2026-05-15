„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”

FC ARGEȘ - RAPID 2-2. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, s-a arătat extrem de dezamăgit de atitudinea elevilor săi din prima repriză.

Suspendat pentru jocul de la Mioveni, Bogdan Andone nu și-a putut ajuta dirija elevii de pe margine în duelul cu Rapid. Locul său a fost luat de secundul Marius Suller.

„Îmi pare rău că nu au putut fi alături de echipă și de suporteri la ultimul meci de pe teren propriu. Îmi aduc aminte de partida din turul sezonul regulat, tot cu Rapid, la 0-2, nici atunci nu am stat pe bancă.

Cât despre joc, în prima repriză nu am existat, tocmai de aceea am făcut patru schimbări la pauză. S-a repetat istoria din meciul cu Dinamo, când și atunci am zis că aș fi făcut 6-7 schimbări la pauză.

Cei intrați în repriza a doua, au adus un plus. Cred că puteam câștiga foarte ușor pe final cu acel gol al lui Kevin și acel penalty de la ultima fază. Matos e la primul penalty ratat în acest sezon.

O repriză a doua foarte bună, trebuie să rămânem cu ea. Îi felicit pe jucătorii mei”, a declarat Bogdan Andone la Prima Sport.

Bogdan Andone: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”

Întrebat despre faza golului anulat lui Kevin Brobbey, în minutul 87, la 2-2, Andone susține că „centralul” își putea menține decizia inițială din teren, când a validat reușita.

Sesizat din camera VAR, arbitrul George Roman a revăzut faza pe monitorul de la marginea terenului și a sancționat un fault comis de Yanis Pîrvu asupra lui Elvir Koljic, la mijlocul terenului.

„Nu vreau să comentez de arbitraj, nu sunt arbitru, cred că a fost undeva 50%-50%.

A fost decizia arbitrilor. Ce am văzut pe imagini, m-am uitat la televizor, e că jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control, când Yanis (n.r. Pîrvu) a făcut acea alunecare, a lovit mingea ”, a adăugat Andone.

Bogdan Andone: „Ne vom lupta până la fluierul final”

După remiza cu Rapid, FC Argeș continuă să rămână ultima în play-off, cu 31 de puncte, două în spatele giuleștenilor.

În ultima etapă, piteștenii se vor deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR, iar Bogdan Andone își dorește ca echipa sa să termine sezonul pe locul 5. Pentru ca acest scenariu să se îndeplinească, FC Argeș are nevoie de victorie și de o înfângere a Rapidului cu U Craiova.

„Noi vom lupta până la fluierul final. Nu va fi un meci simplu la CFR, știe să gestioneze foarte bine meciurile. Vom încerca să ne adunăm, cine va fi valid, Bettaieb am înțeles că va fi suspendat, vom merge și vom încerca să câștigăm meciul”, a concluzionat Bogdan Andone.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire

