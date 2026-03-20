„Merita 5 minute de decență” Andrei Nicolescu, despre scandalul de la alegerile FRF: „Nu înțeleg de ce Drăgan a fost tratat așa”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a vorbit despre candidatura sa pentru una din pozițiile de reprezentant al cluburilor din Liga 1.

Oficialul a precizat și cu cine a votat Dinamo pentru funcția de președinte al FRF și a mai vorbit despre scandalul de la Adunarea Generală, cu Ilie Drăgan (41 de ani) în prim-plan.

Andrei Nicolescu a candidat pentru una din cele două funcții de reprezentant al cluburilor din Liga 1, dar a fost învins de Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar.

Președinții de la FCSB, respectiv UTA Arad, au obținut câte 13 voturi, în timp ce Nicolescu a adunat doar 4.

Andrei Nicolescu: „Nu era o miză pentru mine”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre rezultatele alegerilor din cadrul Comitetului Executiv al FRF.

„E de învățat și din asta. Nu era o miză foarte mare pentru mine. Eu m-am gândit că pot fi o soluție , mai ales că am urmărit în ultimii doi ani dinamica relațiilor dintre FRF și LPF și am crezut că din interior pot să ajut.

E mai ușor să faci lucrurile să funcționeze. În același timp am crezut că pot să ajut cumva și cluburile cu mai multe informații. Dar nu era miză asta”, a declarat Nicolescu, conform fanatik.ro.

Andrei Nicolescu: „Oricum nu exista niciun contracandidat”

Andrei Nicolescu a continuat să vorbească despre alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal, câștigate de Răzvan Burleanu, care a obținut cel de-al patrulea său mandat.

„Apropo de alegerea președintelui, cred că a fost degeaba scandalul ăla. Era evident că avea susținerea inclusiv a clubului Dinamo (n.r. - Răzvan Burleanu). Are o viziune care merită să fie implementată în fotbalul românesc acum.

Și oricum nu exista niciun contracandidat. El (n.r. - Ilie Drăgan) era doar ca să vină și să se poziționeze împotrivă. Eu nu am văzut un plan”, a mai adăugat Andrei Nicolescu.

„Omul merita 5 minute de decență”

Președintele lui Dinamo a adus în discuție și scandalul de la Adunarea Generală a FRF.

Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu, a contestat desfășurarea alegerilor de la Casa Fotbalului. Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit, Drăgan a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.

Tensiunile au escaladat în momentul în care s-a anunțat trecerea la votul pentru funcția de președinte, imediat după discursul lui Răzvan Burleanu, care a durat aproximativ 45 de minute.

Andrei Nicolescu consideră că Ilie Drăgan ar fi trebuit să fie lăsat să-și susțină discursul, chiar dacă nu ar fi schimbat cu nimic soarta alegerilor.

„Ce nu înțeleg e maniera în care a fost tratat. Omul (n.r. - Ilie Drăgan) merita 5 minute de decență, să îl lase să vorbească, după care să se voteze. Oricum nu cred că se schimba ceva la vot.

Omul nu era o soluție sau un candidat la modul real. Cred că scutea FRF de un scandal de presă, care nu cred că îi face bine.

Eu asta cred, că FRF a setat niște standarde de comunicare, de mod de adresare, care sunt de lăudat. Și în momentul ăla nu e cazul să faci asta pentru că nu ai nimic de câștigat, din contră, te afectează”, a încheiat Andrei Nicolescu.

