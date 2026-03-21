Florin Bratu (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Se salvează Metaloglobus? Florin Bratu: „Avem șanse! Asta îmi dă curaj". Eroul din victoria cu Petrolul spune ce a schimbat antrenorul

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 19:24
  • Metaloglobus - Petrolul 1-0. Florin Bratu (46 de ani) s-a declarat impresionat de ce a găsit în vestiarul grupării bucureștene, după ce l-a înlocuit pe Mihai Teja.
  • Florin Purece (34 de ani), care a marcat golul care aduce trei puncte imense pentru Metaloglobus în lupta pentru evitarea retrogradării, a vorbit despre antrenorul său.

Bratu a venit la Metaloglobus într-un moment extrem de dificil, chiar înainte de ultima etapă a sezonului regulat. De atunci, echipa aflată la primul sezon în Liga 1 nu a mai pierdut.

Metaloglobus - Petrolul 1-0. Florin Bratu: „Au înțeles că trebuie să ne schimbăm atitudinea”

După victoria cu Petrolul, Metaloglobus a acumulat 10 puncte și s-a apropiat la doar trei lungimi de Unirea Slobozia, echipă aflată pe 14, loc care duce la barajul pentru evitarea retrogradării. Ialomițenii vor juca în această rundă cu Oțelul Galați.

„Ne lipseau și gustul victoriilor, dar și punctele din SuperLigă. Mă bucur pentru băieții mei, pentru că la fiecare meci trebuie să jucăm cu intensitate mare.

Suntem într-un deficit de puncte și mă bucur că au înțeles că trebuie să ne luptăm mai mult și că trebuie să ne schimbăm puțin atitudinea, începând chiar de la antrenamente.

Trebuie să dăm mai mult la meciuri și iată că ușor vin și rezultatele. Mă bucur, pentru că e o muncă destul mare pe care ei o realizează zi de zi”, a declarat Bratu, citat de digisport.ro.

Rezultatele înregistrate de Metaloglobus cu Bratu pe bancă:

  • 2-2 cu UTA Arad
  • 0-0 cu FCSB
  • 1-0 cu Petrolul Ploiești

Florin Bratu, despre Metaloglobus: „O echipă inimoasă”

Întrebat dacă Metaloglobus poate evita retrogradarea, Bratu a preferat să vorbească despre atmosfera excelentă din vestiar.

„Trebuie să fim echilibrați! Suntem pe ultimul loc și vreau să ieșim de acolo, dar trebuie echilibru și multă muncă.

Ne așteaptă un program greu și fiecare meci este de 6 puncte pentru noi, în momentul de față. Este o reușită cea pe care am avut-o astăzi, dar mai avem 7 meciuri extrem de vitale pentru noi.

Mă bucur că jucătorii sunt conștiincioși. Vă spun sincer, că am multe echipe și am fost în multe vestiare ca antrenor, în 12 ani de carieră, dar nu am întâlnit niciodată așa ceva, ceea ce întâlnesc aici. E o echipă inimoasă, o echipă cu jucători care se susțin unii pe altul, iar asta îmi dă și mie curaj.

Eu îmi fac treaba mea la antrenament, am discursurile mele, am discuții individuale cu ei, dar în momentul în care am terminat și ies din vestiar, aud în continuare cum ei vorbesc și se încurajează, iar pentru mine este sublim asta!

Dacă continuă așa, atunci avem șanse să ne salvăm de la retrogradare”, a mai spus tehnicianul.

Florin Purece, despre Bratu: „A adus spirit de luptă și de sacrificiu”

Unicul gol al partidei a fost marcat de Purece, în minutul 74, din penalty. Mijlocașul a afirmat:

„A fost un meci dificil, dar eu cred că l-am controlat în marea majoritate a timpului. Noi am avut multe situații, chiar și ocazii. Mă bucur că am câștigat, este o victorie meritată și muncită. Trebuie, însă, să fim modești și să muncim în continuare.

De când a venit Mister (n.r. Florin Bratu) a adus spirit de luptă și de sacrificiu. Ne-a zis că trebuie să câștigăm dueluri și ne antrenăm foarte mult. Avem mulți jucători cu experiență în față. Mister a schimbat și sistemul de joc, cred că a făcut un lucru bun.

Daniel Popa este un plus pentru noi, plus ceilalți. Noi ne gândim pas cu pas, să ne îmbunătățim fizic. Trebuie să câștigăm duelurile și să muncim", a declarat Purece, potrivit sursei citate.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA Arad225*
9Botoșani124
10Farul223*
11Oțelul121*
12Csikszereda220
13Petrolul216
14Unirea Slobozia113*
15Hermannstadt112*
16Metaloglobus210

*️ - beneficiază de rotunjire

petrolul ploiesti Florin Bratu liga 1 metaloglobus Florin Purece
Top stiri
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
21.03
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Superliga
21.03
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Citește mai mult
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Superliga
21.03
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Citește mai mult
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
B365
21.03
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
Citește mai mult
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 45 rapid 29 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share