„Rotund e «câine» adevărat” Andrei Nicolescu l-a lăudat pe atacantul împrumutat de Dinamo la Slobozia, după golul care a răpus FCSB

- FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, l-a felicitat pe Raul Rotund (19 ani) pentru golul marcat împotriva rivalei „câinilor”.
Împrumutat în acest sezon la echipa ialomițeană, atacantul dinamovist a fost în premieră titular și a înscris unicul gol al partidei din Ghencea.
Andrei Nicolescu, despre Raul Rotund: „«Câine» adevărat! Îl așteptăm la anul”
Rotund are contract cu Dinamo până în vara anului 2028, iar Nicolescu e sigur că acesta poate deveni un atacant important.
Oficialul „câinilor” a făcut referire și la Vadym Kyrychenko, marcator pentru CS Dinamo în victoria cu Muscelul Câmpulung din Liga 2.
„Permite-mi să-i felicit pe Rotund și pe Vadym Kyrychenko, care au înscris etapele astea. Sunt doi jucători care sper să însemne ceva pentru Dinamo în anii viitori.
Mi-a plăcut și interviul de după (n.r. - al lui Rotund), copilul e «câine» adevărat.
E suficient că l-am felicitat, că știe că are încrederea mea și că am luat decizia corectă. O să dovedească anul ăsta că poate să joace în Ligă și o să aibă cifre bune.
Îl așteptăm cu siguranță la anul”, a spus Nicolescu în emisiunea „Fanatik Superliga”.