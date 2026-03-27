„A jucat ca un robot” Marcatorul unicului gol al meciului cu România, elogiat de un fost mare internațional: „Cel mai bun”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Nihat Kahveci (46 de ani) , fost mare atacant al Turciei, a lăudat prestația fundașului lateral Ferdi Kadioglu (26 de ani).

, fost mare atacant al Turciei, a lăudat prestația (26 de ani). Fundașul lui Brighton a marcat unicul gol al partidei din semifinala pentru barajul la CM 2026.

Component al naționalei Turciei la Mondialul din 2002, ultimul la care selecționata „Semilunei” a participat, Kahveci l-a caracterizat pe Kadioglu drept „cel mai bun robot produs în ultimii ani”.

TURCIA - ROMÂNIA 1-0 . Nihat Kahveci l-a elogiat pe Ferdi Kadioglu: „Robot”

„Cei care îl cunosc încă din perioada petrecută la Fenerbahce știu că l-am numit mereu pe Ferdi «cel mai bun robot» creat în ultimii ani.

Astăzi (n.r. joi) și-a reînnoit performanțele și a jucat de parcă ar fi vrut să spună: «Eu sunt cel mai bun robot creat vreodată», chiar și în 2026.

A jucat ca un robot: fundaș stânga, extremă stânga, centru, inter.

Coboară până la linia de fund pentru centrări, colaborează perfect cu Kenan, gestionează faza defensivă, iar în atac arată același control și aceeași execuție elegantă.

Mai mult decât un simplu gol, mai mult decât un meci.A înscris un gol foarte valoros, unul care înseamnă enorm.

Felicitări tuturor, mulțumesc. A mai rămas un singur meci de 90 de minute, prieteni, sperăm că vom merge mai departe. Această generație merită asta”, a declarat Nihat Kahveci, citat de fanatik.com.tr.

69 de apariții și 19 goluri a bifat Nihat Kahveci în naționala Turciei

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România 1-0

Nihat Kahveci: „Mă așteptam la mai mult în prima repriză”

Kahveci susține că a avut mai multe așteptări de la selecționata antrenată de Vincenzo Montella (51 de ani) în primele 45 de minute.

„Cu atâția jucători-vedetă și de calitate pe teren... nu am fost mulțumit de atac. Apărarea, însă, a fost 10/10.

Mă așteptam la mai mult în prima repriză. Nu am avut niciun șut pe poartă. Unele meciuri necesită un atacant, iar acesta a fost unul dintre ele. Orkun (n.r. Kokcu) ar fi putut intra mai devreme.

În ciuda faptului că Bariș și Kerem au alergat mult, nu am putut crea nimic când mingea era la picioarele lor”

Nihat Kahveci a fost căpitanul Turciei la Euro 2008/ Foto: IMAGO

Fostul atacat al lui Beşiktaş, Villarreal sau Real Sociedad a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Ismail Yuksek:

„Nu-mi amintesc niciun meci în care Ismail să fi jucat prost pentru echipa națională.

A făcut ceva foarte valoros cu România. A recuperat mingile pierdute, a sărit în fața șuturilor, a format un zid și și-a folosit bine picioarele”.

Pentru Turcia urmează meciul decisiv pentru calificarea la Mondial, împotriva celor de la Kosovo. Duelul este programat marți, cu începere de la ora 21:45.

Simultan cu finala barajului pentru CM 2026, România va întâlni Slovacia într-o partidă fără miză. Amicalul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

