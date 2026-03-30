Bîrligea s-a accidentat Anunțul făcut de oficialul FRF: „E posibil să fie ceva schimbări”

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a vorbit despre meciul amical pe care România este nevoită să-l joace cu Slovacia.

Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Vochin a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB și al naționalei, se confruntă cu probleme musculare și este incert pentru partida de la Bratislava.

Vârful a fost titular cu Turcia și a ieșit în minutul 87.

Andrei Vochin: „E posibil să fie ceva schimbări”

„Bîrligea are probleme musculare, să vedem cum trece de antrenament. Dacă face tot antrenamentul bine, va fi apt de joc.

E posibil să fie ceva schimbări, dacă meciul ăsta s-a transformat în amical trebuie să fie văzuți și alți jucători”, a declarat Andrei Vochin la emisiunea „Digi Sport Special”.

De asemenea, oficialul FRF a dezvăluit că, la meciul de marți, fiecare tabără va putea efectua câte 8 schimbări:

„Protocolul s-a schimbat, dacă până acum erau permise maximum 6 schimbări, de-acum se pot face de la 8 la 11 schimbări depinde cum se înțeleg delegațiile.

Noi vom putea face 8 schimbări, așa ne-am înțeles cu slovacii. UEFA a permis lucrul acesta, probabil în perspectiva Mondialului”.

FOTO: Turcia - România 1-0

Andrei Vochin: „Nu cred că Mircea Lucescu va vedea meciul”

Mircea Lucescu nu va fi prezent pe bancă la acest duel. Acesta a ajuns de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în cantonament.

Naționala va fi condusă la Bratislava de „secundul” Jerry Gane.

Andrei Vochin a vorbit și el despre acest aspect.

„Nu cred că antrenorii vor comunica în timpul meciului cu selecționerul, nici nu știu dacă el va vedea meciul.

Cred că planul va fi făcut dinainte, iar în condițiile în care e ceva neprevăzut, Jerry Gane va lua decizia. Poate să mai discute la pauză”, a concluzionat Vochin.

Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat la amicalul cu Brazilia, încheiat 0-1, pe 7 iunie 2011, când Ștefan Iovan i-a ținut locul pe bancă lui Răzvan Lucescu, cel care demisionase cu o lună înainte.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

Andrei RADU (Celta Vigo, 8/0)

(Celta Vigo, 8/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

