Bîrligea s-a accidentat Anunțul făcut de oficialul FRF: „E posibil să fie ceva schimbări"
Bîrligea are probleme musculare
Nationala

Bîrligea s-a accidentat Anunțul făcut de oficialul FRF: „E posibil să fie ceva schimbări”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 19:46
  • Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a vorbit despre meciul amical pe care România este nevoită să-l joace cu Slovacia.
  • Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Vochin a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB și al naționalei, se confruntă cu probleme musculare și este incert pentru partida de la Bratislava.

Vârful a fost titular cu Turcia și a ieșit în minutul 87.

Citește și
Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală
Citește mai mult
Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală

Andrei Vochin: „E posibil să fie ceva schimbări”

„Bîrligea are probleme musculare, să vedem cum trece de antrenament. Dacă face tot antrenamentul bine, va fi apt de joc.

E posibil să fie ceva schimbări, dacă meciul ăsta s-a transformat în amical trebuie să fie văzuți și alți jucători”, a declarat Andrei Vochin la emisiunea „Digi Sport Special”.

De asemenea, oficialul FRF a dezvăluit că, la meciul de marți, fiecare tabără va putea efectua câte 8 schimbări:

„Protocolul s-a schimbat, dacă până acum erau permise maximum 6 schimbări, de-acum se pot face de la 8 la 11 schimbări depinde cum se înțeleg delegațiile.

Noi vom putea face 8 schimbări, așa ne-am înțeles cu slovacii. UEFA a permis lucrul acesta, probabil în perspectiva Mondialului”.

FOTO: Turcia - România 1-0

Galerie foto (77 imagini)

+77 Foto
Andrei Vochin: „Nu cred că Mircea Lucescu va vedea meciul”

Mircea Lucescu nu va fi prezent pe bancă la acest duel. Acesta a ajuns de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în cantonament.

Naționala va fi condusă la Bratislava de „secundul” Jerry Gane.

Andrei Vochin a vorbit și el despre acest aspect.

„Nu cred că antrenorii vor comunica în timpul meciului cu selecționerul, nici nu știu dacă el va vedea meciul.

Cred că planul va fi făcut dinainte, iar în condițiile în care e ceva neprevăzut, Jerry Gane va lua decizia. Poate să mai discute la pauză”, a concluzionat Vochin.

  • Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat la amicalul cu Brazilia, încheiat 0-1, pe 7 iunie 2011, când Ștefan Iovan i-a ținut locul pe bancă lui Răzvan Lucescu, cel care demisionase cu o lună înainte.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

  • Andrei RADU (Celta Vigo, 8/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Citește și

Superliga
18:27
Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală
Citește mai mult
Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală
Superliga
17:47
Veste importantă la FCSB VIDEO. Jucătorul campioanei se pregătește de revenire
Citește mai mult
Veste importantă la FCSB  VIDEO.  Jucătorul campioanei se pregătește de revenire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
accidentare Andrei Vochin slovacia romania NATIONALA fcsb daniel bîrligea
Știrile zilei din sport
Superliga
19:25
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Citește mai mult
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Campionate
19:29
Drăgușin are antrenor Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Citește mai mult
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Superliga
19:29
Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Citește mai mult
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:08
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
21:46
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
21:46
LIVE Barajul pentru calificarea la CM 2026 » Cele patru finale se joacă ACUM 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Top stiri
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Diverse
10:00
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Citește mai mult
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share