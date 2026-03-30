Veste importantă la FCSB VIDEO. Jucătorul campioanei se pregătește de revenire

Ofri Arad/ Foto: Facebook @FCSB
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 17:47
  • Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a reluat separat antrenamentele înaintea partidei cu FC Botoșani.
  • FC Botoșani - FCSB se joacă vineri, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

La mijlocul acestei luni, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, anunța că fotbalistul israelian a suferit o entorsă chiar la primul antrenament sub comanda lui Mirel Rădoi (45 de ani).

De atunci, Arad a ratat primele două meciuri ale celor de la FCSB din play-out (0-0 cu Metaloglobus și 1-0 cu UTA Arad).

Ofri Arad se pregătește de revenire

Fotbalistul va lipsi și de la meciul cu FC Botoșani, programat vineri, dar va reveni la antrenamentele echipei începând de săptămâna viitoare.

FCSB a publicat pe rețelele de socializare un videoclip cu Arad antrenându-se separat, alături de următorul mesaj:

„Ofri Arad se pregătește intens pentru a reveni, începând cu săptămâna viitoare, la antrenamente alături de colegii săi”.

Dacă va fi apt 100%, mijlocașul israelian ar putea reveni în lotul echipei antrenate de Mirel Rădoi la meciul cu Oțelul Galați, programat sâmbătă, 11 aprilie, pe Arena Națională.

Ajuns gratis la FCSB în această iarnă, după despărțirea de Kairat Almaty, Arad a bifat doar 3 meciuri în tricoul roș-albaștrilor. Nu a avut vreo realizare notabilă.

101 minute
a bifat Ofri Arad pentru FCSB

În acest moment, FCSB se află pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, după două meciuri jucate.

Impresarul lui Ofri Arad: „Sunt sigur”

Idan Casif, impresarul mijlocașului, a acordat o declarație în presa din Israel și este convins că jucătorul său va depăși momentul nefast cu care se confruntă.

„Ofri Arad și-a încheiat aventura de la Kairat, acolo unde a trăit momente cu mult peste așteptările noastre. Nu ne așteptam să fie atât de bine pentru el, cu două titluri și o participare în Champions League.

Contractul de acolo s-a încheiat și a ales să meargă la FCSB, unde a semnat un contract pe două sezoane și jumătate.

Sezonul lor nu este deloc bun, iar Ofri a avut și ghinion, mai ales că tocmai a suferit o accidentare la gleznă. E o provocare pentru el acolo, dar sunt sigur că va reuși să treacă peste aceste probleme”, spunea Idan Casif pe 13 martie pentru presa din Israel, citat de fanatik.ro.

