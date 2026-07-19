Moment superb la Miami VIDEO:   Gestul făcut de jucătorii Franței și ai Angliei, după fluierul final al luptei pentru bronz

Franța - Anglia 4-6. Câțiva dintre jucătorii celor două echipe au oferit una dintre imaginile memorabile ale Mondialului din 2026.

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Cele două naționale au produs un spectacol cu 10 goluri în lupta pentru medalia de bronz, iar finalul jocului a adus un moment emoționant, care nu a ținut cont de rezultatul final.

Franța - Anglia 4-6 . Jucătorii celor două echipe s-au rugat împreună la finalul partidei

După fluierul final, în urmă căruia elevii lui Tuchel a obținut locul 3 la acest turneu, o parte dintre jucătorii celor două echipe au oferit o imagine de poveste.

Saka, Guehi, Eze și Chalobah, din partea Angliei, s-au reunit cu Lacroix, Upamecano și Mateta, reprezentanți ai Franței, și s-au rugat împreună la mijlocul terenului.

Aceștia au format un cerc, s-au ținut de umeri ca la loviturile de departajare, iar apoi și-au exprimat recunoștința pentru momentele trăite la acest turneu final, unde au ajuns printre cele mai bune 4 naționale.

Alguien me explica porque estaban así? pic.twitter.com/kG6JQ1q7br — Jeff (@JeffFcb14) July 19, 2026

Cele două naționale au fost printre cele mai constante în ultimii ani, în ceea privește parcursul la turneele finale.

Anglia a bifat două finale consecutive de Campionat European, ambele pierdute în fața Italiei, respectiv Spaniei, în 2020 și 2024, iar la Mondial a pierdut la limită în semifinale, în 2018 și 2026.

De cealaltă parte, Franța a ajuns cel puțin în semifinale la toate turneele finale din 2016 și până în 2026, cu excepția Europeanului din 2020, diferența majoră fiind titlul mondial cucerit în 2018.

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